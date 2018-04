Chci královskou svatbu

Zařiďte to!

Svatby na zámcích jsou stále oblíbenější, a to nejen u celebrit. Můžete si ji dovolit taky a nemusíte být přímo Leoš Mareš. Záleží jen na vás, jak si svůj velký den představujete. Na zámcích jsou připraveni splnit vám cokoliv.

Když se nedávno ženil Leoš Mareš na zámku Jemniště, psaly se o jeho svatbě neuvěřitelné věci. Cosi o dvaceti bílých a černých limuzínách, stovkách svatebních hostů, milionovém rozpočtu nebo rogalu, co na svatebčany shazovalo okvětní lístky růží. - O svatbě Leoše Mareše čtěte zde

Zdá se vám to příliš přehnané, luxusní a nedostupné? Takové svatby na zámcích bývají. Jenže pozor, záleží na tom, co všechno si objednáte a za co jste ochotni zaplatit. Pokud máte hluboko do kapsy a stačí vám jen rychlý obřad, vystačíte si s několika tisícovkami. Pokud vaše královská svatba na zámku či hradu musí být výjimečná, s poloprázdnou peněženkou tam nechoďte.

Leoš Mareš s manželkou

„Organizujeme svatby pro klienty, kteří si zvou vždy kolem jedné stovky osob, a taková svatba by vyšla asi na 450 tisíc korun,“ říká majitelka svatební agentury na zámku Jemniště Petra Sternbergová. Právě tam si před několika týdny vzal moderátor Leoš Mareš za manželku svou přítelkyni Monikou Poslušnou. Kdo vlastně tak nákladné svatby organizuje? Některé svatby na zámcích zajišťují přímo majitelé či manažeři, u jiných se zase spoléhají na služby svatebních agentur, které připraví svatbu na klíč. Většina organizátorů se shoduje na jednom – nechtějí, aby zámecké svatby, přestože jsou luxusní a drahé, působily snobsky. Hosté se tam především musí cítit příjemně. Komfort a rozsah jejich služeb ale může být pro někoho, kdo měl obřad na obecním úřadě a hostinu v hospodě, neuvěřitelný. Čím láká zmiňované Jemniště?

„Svatební tiskoviny malujeme s akvarelisty, zasedací pořádky vystavujeme na květinové tapety. Pěstujeme si plantáž růží na květinové kornouty, prostíráme v lehoučkém a lesklém hedvábí na velké oválné stoly, které jsme si sami vytvořili,“ vyjmenovává Petra Sternbergová a její výčet ještě nekončí: „Patnáctikilové dorty servírujeme v zahradě, kde hřeje zapadající slunce, a když jíme, pozorujeme červánky. Večer osvětlujeme zahrady svícemi a ráno nosíme snídani do postele s nebesy.“ Také máte skoro chuť se rozvést jen proto, abyste se mohli znovu oženit nebo vdát právě na zámku?

Zámek Loučeň

Cizinci si rádi berou Češky

Svatby na zámcích na první pohled nutně vyvolávají dojem, že jsou jen pro vyvolené. Zájem o ně je však takový, že vhodné termíny bývají plné dlouho dopředu. „Doporučuju rezervaci šest až osm měsíců předem, zájem je opravdu veliký, už registrujeme přes třicet poptávek na rok 2009,“ říká Lída Bulířová, která má na starosti svatby na zámku Loučeň. Tam si navíc můžete vybrat nejen civilní či katolický obřad, ale i uzavření registrovaného partnerství, případně oslavu jubilejní svatby.

Na hradech vám většinou zajistí jen obřad, ale i tam se vyplatí včasná rezervace. Třeba na oblíbeném pohádkovém Bouzově, kde se nedávno vdávala zpěvačka Bára Basiková, loni zvládli přes sto šedesát obřadů. Účtují si za ně od šesti do patnácti tisíc korun.

Jinde jsou limitováni otevírací dobou a podmínkami na hradě. Třeba na Kokoříně jich i přes vysokou poptávku nezvládnou víc než padesát do roka, zato vás tam oddají už za pět tisíc.

Možná vás překvapí, že velká část snoubenců, kteří se rozhodli uzavřít sňatek v luxusním zámku, nejsou čistě české páry. Většinou jde o smíšený pár Češka – cizinec. Na Loučeni je to pětadvacet procent klientů, na Jemništi téměř sto procent. „Zahraniční hosté jsou zvyklí na určitý standard, požadují kvalitu,“ vysvětluje důvody zájmu cizinců o české zámky a hrady Vlastimil Plch, manažer zámku Mcely.

Nevěstou ze smíšeného páru byla i paní Silvie, která si svého britského manžela vzala na zámku Mcely loni. Proč právě tam? „Všechna pěkná místa v Praze byla zamluvená dlouho dopředu, a navíc působila dojmem, že stojíte někde ve frontě na maso. Vidíte svatbu před vámi a za vámi už postávají další svatebčané,“ říká Silvie. Původně přitom o svatbě na zámku neuvažovala. „Nakonec jsem zjistila, že tuhle událost nechci mít jednoduchou. Nechci říct, že jsem se chtěla cítit jako princezna, ale rozhodně jsem se chtěla cítit výjimečně.“

Svatbu na zámku domlouvali asi čtvrt roku a jednou vyrazili i na inspekční cestu. Vytvořili si i vlastní menu a přijeli ho ochutnat. „Můj muž perfekcionista měl nějaké poznámky ke křupavosti zeleniny v omáčce,“ směje se Silvie, „ale oni si to hned zapsali a slíbili, že se to do svatby zlepší.“ Na úroveň obsluhy si nemůže stěžovat. Číšníci se podle ní neustále usmívají a zapamatují si jména všech hostů. Všichni se snaží vytvořit domáckou atmosféru a neustále se ptají, jestli je všechno v pořádku.

Zámek Mcely

Sežeňte pro nevěstu dvacet bíglů

„To je přesně to, o co nám jde. Nechceme, aby zámek působil nafoukaně. Hosté se musí cítit příjemně, ať nosí kravatu, nebo třičko,“ říká Vlastimil Plch.

Na zámku Mcely je čtyřiadvacet pokojů, každý má své jméno a svůj vlastní styl. Jeden se například jmenuje Mark Twain, protože spisovatel na zámku kdysi pobýval. Na organizaci svateb se ve Mcelích podílí asi dvacet lidí, desítky dalších, jako například fotografové nebo pokojské, jsou najímány jednorázově vždy pro konkrétní svatbu.

Přání svatebních hostů jsou téměř svatá. „U nás neexistuje říct ne,“ říká manažer a dokládá to na jednom velmi netradičním přání: „Snoubenci měli doma bígla a ženich si přál, aby v neděli, až se nevěsta probudí, našla pod balkonem svého apartmá dvacet bíglů,“ vzpomíná s úsměvem na chvíle, kdy si nebyli jistí, zda tolik psů jedné rasy vůbec seženou. „Ale dostali jsme požadavek na dvacet bíglů a v neděli tam dvacet bíglů bylo. Host byl spokojený,“ uzavírá Plch.

Svatební manažeři a koordinátoři se shodují, že jejich práce je také často velkou zkouškou nervů. Všechno musí fungovat, nikde nesmí být zádrhel. Pro většinu z nich je tahle práce zároveň koníčkem. „Svatby jsou má vášeň,“ přiznává Petra Sternbergová z Jemniště.

Organizátoři svateb jsou pro vás ochotni udělat skutečně cokoliv. Až si budete svou královskou svatbu na zámku či hradu zařizovat také, nezapomínejte na to. Jinak byste mohli být překvapeni, až budete v ruce držet královský svatební účet.

Když se u nás ženil Leoš Mareš

... očima Petry Sternbergové, majitelky svatební agentury na zámku Jemniště ... očima Petry Sternbergové, majitelky svatební agentury na zámku Jemniště Svatba Leoše Mareše byla naprosto výjimečná. Sám svatbu moderoval, vítal své hosty, byl všímavý, vybral vkusnou hudbu a celou dobu nahlas vyprávěl o svém citu k paní Monice. U svatebních dortů vysvětloval, ve kterém jsou maliny, kde čokoláda, kde ořechy. Robert Kodym přijal jeho pozvání a vyzpíval překrásnou atmosféru. Do rána nebyl jediný opilý host, nenastal jediný problém a v půl páté ženich poděkoval i jednotlivě všem číšníkům. A svatební obřad na začátku? Pohádka. Překrásná skladba Nebeští kavalérové v podání zpěvačky Národního divadla na příchod ženicha. Na konci obřadu zazpíval mladý pan Ruml se sborem skladbu z filmu Láska nebeská. Svatební slib nebylo jen strohé civilní ano, ano, ale snoubenci během obřadu opakovali část svátostního slibu, kde se mluví o tom, jak se lidé neopouštějí ani v nesnázích a milovat se budou navěky. Pracuji jen s velmi jemnými lidmi. A Marešovy na Jemništi ráda znovu přivítám.

Zámek Mcely – svatební balíček Cesta kolem světa, maximálně pro 16 lidí

Mimo jiné obsahuje:

• pronájem celého zámeckého patra

• nocleh se snídaní v osmi individuálně zařízených apartmánech

• protestantský nebo civilní obřad v prostorách zámku nebo na zahradě

• hudbu k obřadu a svatební dekoraci v zámeckém stylu

• služby svatební koordinátorky, která zajistí kompletní přípravy a bude k dispozici po celou dobu plánování svatby

• vytvoření detailního harmonogramu, vyřízení formalit na matrice, výběr vhodných dodavatelů (doprava, květiny, foto, stylista, hudební doprovod)

• návrh a distribuci svatebních oznámení, vytvoření svatebních webových stránek

Cena: 148 000 Kč (v ceně není svatební hostina a služby dodavatelů – například fotografa)

Zdroj: chateaumcely.cz

Zámek Loučeň - Svatební menu IV.

• přípitek dle výběru snoubenců

• variace salátových lístků s nakládanými rajčaty, medovým balsamikovým dresingem a kozím sýrem

• tomatová krémová polévka s pestem a ledovým salátem

• jednohubky z vepřové panenky s italskou šunkou a šalvějí v pikantní omáčce a praženým chlebem

• dokřupava pečená kachnička s jablky a variací knedlíků a zelí

• salátek z čerstvého ovoce s likérem Maraschino

Cena: 910 Kč na osobu

Zdroj: zamekloucen.cz