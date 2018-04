Chci dělat lepší první dojem, říká Iva z Proměny

ČTĚTE TAKÉ:

"Šla jsem tam jen na kafe," vysvětlovala finalistka Proměny svou ranní návštěvu fast-foodu. "Jenže prodavač mi nabídl ještě taštičku."

Iva pracuje jako asistentka ředitele v jedné velké firmě. Měří 178 centimetrů a váží 96,1 kilogramu. "Potřebuju shodit aspoň deset kilo!" zděsila se při pohledu na váhu. A míry? 100-86-124.

"Problémy s nadváhou mě provázejí od dětství. Už v sedmé třídě jsem měla devadesát kilo. Spolužáci se mi nikdy vyloženě nesmáli, ale sama jsem cítila, že to není to pravé ořechové," vypráví matka sedmiletého Davida.

"V těhotenství jsem nabrala neskutečných 34 kilo, takže jsem před porodem vážila 134! Pak se mi silou vůle podařilo něco shodit, ale pod 93 kg jsem se nedostala nikdy," říká.

Teď je však k hubnutí vskutku odhodlaná. "Chci dělat lepší první dojem. Vím totiž, jak moc může znamenat." Iva mluví ze zkušenosti. Je rozvedená a než si našla současného přítele, absolvovala bezpočet schůzek naslepo.

"Nikdy jsem neměla problém navázat kontakt s muži, ale všichni mě brali jen jako dobrou bavičku. Když mi ztroskotalo manželství, přišla sestra s nápadem, abych si dala inzerát. Myslela jsem, že se zbláznila," líčí Iva.

"Jenže mě hryzalo svědomí a zvědavost. A tak jsem si potají podala svůj první inzerát. Přišlo první rande. Celý den jsem byla jako na trní, nejedla, nepila, nemluvila. Jen jsem přemítala, jestli bude on ten pravý," vypráví Iva.

"Byla jsem tak krásně naivní! Myslela jsem, že bude stačit jen jedno rande a vše bude OK."

Pak nastala hodina H a Iva čekala ve smluveném oblečení na dohodnutém místě. Čekala a čekala a za chvíli dostala esemesku: SORRY, NEJSI MUJ TYP.

"Pak následovala další rande a já slýchala 'promiň, nemám rád holky s velkým zadkem', nebo 'ty si v obličeji hezká, ale ten zadek'. Anebo 'možná bys mohla začít cvičit'. Dost, řekla jsem si."

Osud si nakonec s Ivou příjemně zažertoval - přihrál jí do cesty dávnou školní lásku. "Po letech seznamování přes internet jsem našla chlapa, kvůli kterému stojí za to žít a začít znovu."

Iva má ráda sport a cestování. "Se synem Davidem se snažím co nejvíc jezdit alespoň mimo Prahu. Jezdíme různě po Čechách, třeba na Slapy," říká.

Teoretické informace o hubnutí a dietách má prý naprosto zmáknuté. "Vím všechno - jak jíst, jak často, co. Ale teď ještě ta praxe!" uzavírá velmi usměvavá finalistka.