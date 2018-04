Chci, aby pacientka měla zase pěkná a pevná prsa, říká lékař

Mammaplastika Čtete první díl seriálu o mammaplastice - modelaci prsů. Poslední díl čtěte ve středu 24. října.

Těsně před operací paní Kovářovou čeká ještě jedna konzultace u primáře Šamudovského. "Abych mohl operaci správně provést, musím si předtím ještě nakreslit, kudy povedu řezy," začíná primář vysvětlovat.





Předem si nakreslit řezy je u plastických operací základem. "Paní Kovářová musí stát, protože když se položí, prsa budou mít úplně jiný tvar," naznačil, jak se prsa vleže "rozpliznou".





"Skoro se na tu operaci těším," říká Jitka Kovářová před operací a dodává, že z nemocnic vůbec strach nemá. Uklidňuje ji také vidina nových, hezčích prsou.

Mammaplastikou se snaží plastický chirurg vrátit prsa do původního stavu. "My je speciální operační technikou upravíme tak, aby vypadala jako dřív, budeme se je snažit zpevnit," tvrdí MUDr. Šamudovský.

Nakreslil také nové umístění prsního dvorce a bradavky. To se určí na základě vzdálenosti od klíční kosti k bradavce. Dvorec s bradavkou se zároveň umístí tak, aby vzdálenost od klíční kosti nebyla menší než sedmnáct centimetrů. "To by pak paní Kovářová měla bradavku moc nahoře, vylézala by z podprsenky," dodává.

Operace začíná v půl třetí odpoledne. Paní Kovářovou vezou na sál a začínají s anestezií. Pak začne doktor Šamudovský podle čar provádět první řezy.





Nejdříve uvolnil prsní dvorec a pak postupně odstraňoval přebývající kůži podle nákresu. Postupně tak vznikl jakýsi "kabátek". Prsní tkáň vlastně vyplní "kapsu", kterou operatér z kůže vymodeluje, takže není potřeba vkládat silikonové implantáty.





Modelace a formování prsu je náročná. Jitka Kovářová tedy přišla o spodní část kůže. Okraje se přiblížily k sobě, prsní žláza se posunula nahoru a do prsů MUDr. Šamudovský zavedl také dreny. Jimi odtéká z rány zbytek krve. Nakonec přišlo na řadu šití a modelace druhého prsu.

Po dokončení celého zákroku odvážejí sestry paní Kovářovou na pokoj. Druhý den po operaci primář Šamudovský přichází paní Kovářovou zkontrolovat, provede převaz a pacientka dostane také speciální bandáž na prsa.

Přestože jsou na prsou vidět čerstvé přelepené jizvy, je již znát, že prsa vypadají výborně. "No to je nádhera, to jsem nečekala, že to bude tak pěkné," raduje se Jitka Kovářová, i když zatím netuší, jak budou její prsa vypadat za pár měsíců.