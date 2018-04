Chci, aby na mě byl hezký pohled, přeje si výherkyně velké jarní proměny

Soňu a další dvě dámy jste vy, čtenáři a čtenářky, vybrali hlasováním do superfinále (čtěte Do Velké jarní proměny jsme vybrali čtenářku Soňu). V něm už o vítězce rozhodovala redakce s odborníky ze studia Bomton.

Jak velká jarní proměna dopadla, čtěte a sledujte ve videoreportáži zítra, 4. května na stránkách ona.idnes.cz

Proměna bude tentokrát radikálnější než ty předešlé. Rozhodně to nebude jen zastřižení konečků a dobarvení odrostů. Na konci bychom se měli dívat na úplně jinou ženu. Z kandidátek se jako nejvhodnější jevila právě šestatřicetiletá Soňa Schneiberková.

"Nikdy jsem se ničeho podobného nezúčastnila, o to víc jsem překvapená, že jste mě vybrali." Přiznává, že změnu potřebuje jako sůl. Zároveň má ale obavy z fotografování, natáčení a z toho, co se s ní vlastně bude dít. "Doufám, že to nějak přežiju." Všichni z týmu ji uklidňují a radí, aby si naopak užila to, že se o ni budou starat.

Do salonu nakonec místo slečny s odrostlými melíry, které měla na zaslaných fotografiích, dorazila regulérní tmavovláska. Blonďaté proužky jí během roku odrostly a na vlasech jí zůstala vlastní středně hnědá barva. Střih nemá vlastně žádný, ale hříva jí sahá skoro do půli zad.

"Vlasy jsou narostlé do stejné délky, určitě bych doporučila zkrátit minimálně o odrostlé konečky a vytvořit lichotivý sestřih," míní kadeřnice Lenka Habartová.

S tím Soňa souhlasí. I když počítá s radikálnějším zásahem, určitě si nepřeje krátké vlasy. "Myslím, že v krátkých bych nevypadala vůbec dobře." Kadeřnice ji uklidňuje, že tak moc ji zase stříhat nebude. Krátké vlasy by Soně vůbec neslušely.













Líčení je asi Soninou nejslabší stránkou. "Skoro vůbec se nemaluju. Když už, tak použiju jen make-up a řasenku. Navíc, když se na to vrhnu, vypadám jak sůva. Když se mi to náhodou povede, líčení mi sleze z obličeje během jedné hodiny," posteskla si.

Do salonu přišla Soňa sice v pěkném, ale nevýrazném oblečení (tmavé kalhoty ke kolenům, kozačky a khaki svetřík). Na outfity, které jí vybere stylistka, je zvědavá.

"Co mám nového přítele, přibrala jsem asi tři kila, protože večeříme spolu dieta nedieta." Soňa ale slibuje, že po proměně o sebe bude pečovat tak, jak jí odborníci poradí. "Chci, aby byl na mě hezký pohled."