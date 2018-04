Chcete zhubnout? Vyhněte se chybám

TŘI NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI HUBNUTÍ 1. Nereálná předsevzetí Chyba

Představa, že člověk zhubne například 25 kilo za půl roku, nebo závazky typu "už nikdy si nevezmu žádnou sladkost". Jak se jí vyhnout

Vypusťte ze svého slovníčku "nikdy", stačí používat slovo "většinou". Naplánujte si například, že za půl roku shodíte pět až deset procent své váhy, už to se na vašem zdraví projeví kladně, pak si můžete dát další plán. 2. Víra v zázraky Chyba

Pocit, že hubnout lze i bez námahy pomocí nějakého potravinového doplňku nebo stroje na cvičení Jak se jí vyhnout

Nevěřte na podobné zázraky, jsou to jen reklamní triky. Připravte se na to, že se s podobnými nabídkami setkáte. Pokuste dát si spíše předsevzetí, že se budete snažit najít si takový životní styl, který vám vyhovuje. 3. Výmluvy Chyba

Hodně lidí po krátké době pokusy zhubnout vzdá a argumentuje tím, že to, co jiným pomáhá, u nich nezabírá, případně že nemají čas jíst zdravě nebo cvičit. Jak se jí vyhnout

Připravte se dopředu na demoralizující myšlenky, které vám kazí vaše úsilí. Připravte si protiargumenty. Nemá například smysl vymlouvat se, že nemáte dost pevnou vůli.