Chcete zhubnout? Vsaďte na čili papričky

Co jste možná nevěděli o čili papričkách Kayenskému pepři se také přezdívá "pepř ďáblův". Ostrá chuť pepře se používá i pro zahřátí, protože vyvolává pocity tepla v těle. Do Evropy se papričky dostaly z Indie v 16. století a zpočátku se používaly na prudce nakažlivé kožní choroby. Kapsaicin se dobře rozpouští v tucích, pocit pálení v ústech proto nejlépe zažene mléko, jogurt nebo kousek sýra. Sušené plody jsou mnohem pálivější než čerstvé papričky. V Jižní Americe se pálivé papričky konzumovaly již 7 500 let před naším letopočtem. Nejpálivější paprička se jmenuje Bhut Jokolia, pochází z Indie a v překladu znamená "jedové čili".