Chcete zhubnout? Musíte se na sebe naštvat

Existují nějaké zásady pro všechny, kteří chtějí zhubnout?

Ano, určitě. Pokusím se je shrnout do několika bodů: 1. Neočekávat zázraky (hubnout je třeba pomalu),

2. Jíst pravidelně alespoň 5x denně,

3. Jíst dostatek ovoce, zeleniny a mléčných výrobků,

4. Pít dostatek neslazených a nekofeinových nápojů,

5. Denně se věnovat pohybu,

6. Uvědomit si, že jde o trvalou změnu životního stylu, protože žádná jednorázová dieta není dlouhodobým přínosem pro zdraví člověka.

Po svátcích jsem přibrala a chtěla bych shodit, stěžujeme si. Co byste poradila? Jak postupovat?

Důležitý je moment, kdy se na sebe člověk opravdu naštve a rozhodne se změnit své stravovací návyky a životní styl jako takový. Většina žen má ale tolik zkušeností s různými dietami, že už ani neví, co to znamená „normálně“ jíst. Obvykle proto vyzkouší další dietu z časopisu, osvědčenou dělenou stravu, Atkinsonovu dietu nebo ovocný půst. Tyto metody sice na chvíli pomohou, ale nikoho nenaučí zdravě jíst a hýbat se, což je na celém hubnutí nejdůležitější. Takže bych doporučila návštěvu odborníka, který pomůže s úpravou jídelníčku, doporučí vhodný pohyb a působí i jako motivace. Hubnoucí člověk má pocit, že na to není sám, že mu někdo rozumí a dokáže mu poradit třeba i v tom, jak udělat dobrý bramborový salát bez majonézy nebo bábovku bez tuku a bez cukru, aby chutnala i ostatním.

Jak rychlý úbytek váhy je pro tělo únosný?

Obecně se doporučuje 0,5 – 1 kg za týden, ale skutečnost záleží na různých faktorech. Starší ženy, které mají zpomalený metabolismus kvůli nejrůznějším dietám, které za svůj život vyzkoušely, hubnou pomaleji. Většinou okolo 2 kg za měsíc. Ale muži a mladší ženy, které s dietami neexperimentovaly, jsou na tom lépe. Někteří klienti, kteří byli zvyklí sportovat a hlavním problémem bylo večerní přejídání, jsou schopni zhubnout i 6 – 8 kg za měsíc a rozhodně nijak nestrádají. Ale takhle rychle hubnou samozřejmě pouze první měsíc, pak se proces trochu zpomalí i u nich a dále hubnou třeba 4 – 5 kg měsíčně.

Chce-li někdo hubnout, měl by podle vás méně jíst a víc se hýbat, anebo stačí jen jedno z toho?

Každopádně musí být pohyb i změny v jídelníčku. U starších a velmi obézních lidí stačí pravidelná chůze, ale jinak doporučuji různé formy aerobního pohybu, při kterém dochází ke spalování tuků a různé formy posilování (stačí cvičení podle videokazety), aby se zpevňovala postava. Každý den si člověk může vyrazit na rychlou procházku, jít si zaplavat, vyrazit na brusle, lyže, do posilovny a podobně. Při takovém režimu by ani o Vánocích lidé nemuseli přibírat, i když si klidně dají pár kousků cukroví ke kávě, vánočku k snídani a večer skleničku vína. Jde jenom o to, nesedět celé dny u televize s tácem cukroví nebo sáčkem chipsů na stole.

Věříte v nějaké zaručené diety z nejrůznějších časopisů a knih?

Nevěřím. Lidé při takových dietách samozřejmě zhubnou, ale je to proto, že omezí příjem energie. A málokdo vydrží takový přísný a jednotvárný jídelníček dlouho, takže brzy se začnou těšit na to, jaké dobroty si dají až zhubnou. Pak samozřejmě přiberou, většinou metodou jo-jo efektu a jsou z toho ještě více deprimovaní než zpočátku.

Jsou kombinace potravin, které jdou na tloušťku víc, než když je člověk ve stejném množství sní samostatně?

Tady asi narážíte na metody dělené stravy, ale já opravdu nejsem jejich přívržencem. Spíše doporučuji všem kombinovat sacharidové potraviny s bílkovinnými. Například sladké doplňovat mléčnými výrobky, aby snížil glykemický index konzumovaných potravin. Ze stejného důvodu je lépe jíst pečivo v kombinaci s bílkovinnou potravinou (šunka, sýr, vejce, rybičky apod.) než samotné pečivo například s jablkem.

Existují „zakázané“ potraviny, které hubnoucí jíst za žádnou cenu nesmí?

Nejsou. Všechno je dovolené, jenom se lidé musí naučit jíst rozumně. Je normální, že si občas dáme kousek čokolády po obědě, malý zákusek k odpolední kávě nebo opečený buřtík na ohni, když se v létě sedí na zahradě. Je třeba se naučit, že když mám například něco smaženého, nedám si k tomu i smaženou přílohu a třeba tatarskou omáčku, ale brambory a zeleninový salát. Nad jídlem je důležité přemýšlet a postupně si lidé zvyknou a na nezdravé potraviny nemají chuť tak často nebo už ví, jak si uzpůsobit jídelníček po nějakém vydatnějším jídle. A pamatovat si, že po jednom tučném obědě nebo narozeninovém dortu nikdo nepřibere.

Jak se díváte na BMI (body mass index)? Lze opravdu takto vypočítat ideální váhu?

BMI je ještě tak použitelné u žen, ale u mužů jej vůbec nepoužívám. Zohledňuje pouze hmotnost, bez ohledu na to, jakou část váhy tvoří svalová hmota. Tabulkové hodnoty jsou nastavené stejně pro muže i pro ženy, ale procento tělesného tuku je u obou pohlaví zcela odlišné. Normální množství tuku je u mužů 10 – 19%, ale u žen 20 – 29%. Vzhledem k tomu, že svalovina je těžší než tuková tkáň, má většina pravidelně posilujících mužů BMI v pásmu nadváhy. Což je samozřejmě nesmysl. Mnohem radši dávám klientů do rukou tukoměr, který stav jejich těla zhodnotí poněkud objektivněji.

Jak lze zhubnout co nejrychleji a jak si pak váhu udržet?

To se trochu vylučuje. Rychlé hubnutí většinou signalizuje selhání v budoucnu. Lidské tělo se nechce nechat ošidit a po přísné dietě bude „toužit“ po všech nezdravých potravinách, které mělo zakázané. Takže je třeba na to jít opatrně a postupně měnit nezdravé potraviny v jídelníčku za zdravější, zvyknout si menší porce jídla, na větší množství zeleniny, menší množství sladkostí a tučných potravin, na pravidelný pohyb a pokud má někdo psychické problémy, které zahání sladkostmi, pak je důležité navštívit psychologa. Sama mám v telefonu kontakt na výbornou paní doktorku a některé klienty po dohodě objednávám. Vždy je to pro ně velmi prospěšné a hubnutí pak nebývá tak složité, jako u lidí, kteří díky předsudkům takovouto péči striktně odmítají.

Musí si hubnoucí hlídat nějaké zdravotní hledisko?

Samozřejmě. Pokud má člověk nějaké zdravotní problémy, musí se režim přizpůsobit jeho požadavkům. Lidé, kteří berou léky na ředění krve nemohou jíst většinu druhů zeleniny, někdo má například potravinovou alergii a nemůže jíst mléko a mléčné výrobky. Ale zdravý člověk se při pomalém snižování hmotnosti ničeho bát nemusí. Zdravotním problémům by se měl člověk vyhýbat především při sportu. Poslouchat rady trenéra v posilovně, na kole jezdit s helmou a obecně nepřeceňovat své možnost. Pokud budu v zájmu hubnutí běhat po lese, zakopnu o pařez a narazím si koleno, tak za to nemůže lektor, který mi to poradil, ale smůla nebo vlastní nešikovnost.