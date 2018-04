Chcete zhubnout? Cvičení versus dieta

Zákon hubnutí je jednoduchý. Abyste se zbavili nadbytečných kilogramů, musíte v denním součtu vydat víc kalorií než přijmout. Pokud skončíte většinu dní v plusu, vaše váha poroste.

Jednu stranu této jednoduché rovnice tvoří kalorie přijaté v pokrmech a nápojích. Druhou stranou jsou potom kalorie spálené nejenom cvičením, ale i tělesnými procesy, které v organismu probíhají i za klidového stavu.



Pokud se chcete zbavit nadváhy, teoreticky by vám mělo stačit zvýšit pohyb a přebytečné kilogramy by měly být pryč. Jenže tak jednoduché to není.

Cvičit, nebo necvičit

Studie z roku 2000, kterou provedli Ross, Freeman a Janssen, například dokázala, že samotné cvičení není zdaleka nejefektivnější metodou hubnutí. Jejich závěry potvrzuje i starší výzkum Hagana, Wonga a Whittana. Obě studie srovnávaly dvě skupiny respondentů. Jedna z nich hubla pomocí úpravy jídelníčku, zatímco druhá pouze cvičila.

Muži ze skupiny, která držela dietu, zhubli v průměru o 8,4 kg; ženy ze stejné skupiny ztratily 5,5 kg. Příslušníci druhé skupiny pětkrát týdně půl hodiny běhali a ženy zhubly 3 kg, zatímco muži průměrně 6 kg.



Ženy držící dietu snížily množství svého tělesného tuku z 35 % na 29 %. Zatímco ženy z druhé skupiny snížily množství svého tělesného tuku jen o dvě procenta. Muži z dietní skupiny snížili svůj tělesný tuk o pět procent, kdežto u cvičících mužů k žádné změně v množství tuku nedošlo.

V nové studii, která proběhla minulý rok na univerzitě v Minnesotě, sledovali vědci váhový úbytek žen a mužů nadváhou a obezitou. Respondentky, které úspěšně hubly, snížily svůj týdenní příjem o pět až deset porcí týdně. Pokud však pouze cvičily a nesnížily množství jídla, jejich váha neklesala. Oproti tomu mužům stačilo ke snížení hmotnosti samotné cvičení. Vědci si to vysvětlují skutečností, že muži při cvičení spalují více kalorií než ženy.



Zmenšete porce

Ačkoli většina studií, které byly na toto téma provedeny, došla k závěru, že samotné cvičení pro shazování kilogramů nestačí, jde pouze o krátkodobé výsledky. Ty ze studií, které byly opakovány po časové prodlevě, zjistily, že už po roce se váha respondentů obou skupin nijak nelišila.

Nicméně většina z nich také potvrdila, že k tomu, aby člověk zhubl, nemusí dodržovat nijak přísnou dietu. Mnohdy stačí jen odpustit si jedno tučné nebo sladké jídlo denně, případně omezit alkohol. Stejně tak fungují i menší porce.

Výzkumy ukazují, že kombinací menších porcí a změn stravování není problém snížit denní příjem o přibližně 2 000 kJ (to je například přibližně 100 g čokolády). Na druhou stranu, abyste stejnou energii vydali, musíte půl hodiny šlapat velmi intenzivně na rotopedu (nebo hodinu v lehčím tempu).