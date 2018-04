Chcete zhubnout? Biopotraviny vám štíhlou linii nezaručí

Nezatíží vás chemií. Budou vám líp chutnat. Ale neznamená to, že byste mohli denně sníst dvě kila biojablek a vaše váha zůstala beze změny. Ať už sníte jablko v biokvalitě, nebo je koupíte v supermarketu, do těla vám dodá přibližně stejné množství cukrů. To je potřeba si zapamatovat. Váš jídelníček "nezeštíhlí" jen samotný fakt, že si jej sestavíte z biopotravin, důležité je sestavit jej vhodně.

Podle lékaře Pavla Kohouta z pražské Thomayerovy nemocnice je spousta lidí přesvědčená, že biopotraviny mají výhodnější složení pro dietní výživu. "Není to pravda. Biopotraviny jsou výhodné především v tom, že mají garantovaný nízký až nulový obsah xenobiotik, tedy přídatných látek užívaných pro konzervaci, úpravu chuti, vzhledu či konzistence potravin," popisuje lékař.

Ani méně cukru, ani tuků

Pavel Kohout zdůrazňuje, že biopotraviny nejsou zárukou, že je v nich nižší obsah cholesterolu než v běžných potravinách. Neznamená to, že nemůže být, je však třeba číst si pořádně obaly a všímat si obsahu tuku. Nejsou také řešením pro diabetiky, nálepka bio nezaručuje, že obsahují méně sacharidů, kterým by se nemocní cukrovkou měli vyhýbat.

Podle nedávného výzkumu společnosti STEM MARK se u nás v biokvalitě nejčastěji nakupují mléčné výrobky, nakupuje je dokonce čtvrtina lidí, kteří chtějí snížit množství chemie v jídle. Následuje zelenina a ovoce, dvanáct procent dotázaných nakupuje biomaso, osm procent pečivo. Milovníků bio životního stylu u nás pomalu přibývá, 17 procent účastníků výzkumu uvedlo, že loni nakupovali více biopotravin než předchozí rok. Průzkumu se účastnili pouze lidé z měst s více než 50 tisíci obyvateli, což má vliv na výsledek.

Hlavním důvodem, proč biopotraviny a bioprodukty nenakupují více, dotázaní uvádějí vysokou cenu, stěžuje si na ni 40 procent z nich. Ceny nejprodávanějších jogurtů jsou přitom zhruba dvojnásobné, u masa se mnohdy vyšplhají mnohem výše. Problémem je také omezený výběr, ne všechno je možné vždy sehnat v biokvalitě.

Když tedy biopotraviny nejsou méně kalorické, jsou alespoň zdravější? Odpověď není jednoduchá. Čtvrtina lidí je přesvědčená, že ano. Nepřítomnost chemických látek je určitě výrazným kladem, jejich množství se sice v běžných potravinách hlídá, ale je otázka, jaký vliv na lidské zdraví má jejich dlouhodobá vysoká konzumace.

Ilustrační foto.

Některé studie potvrzují vyšší podíl vitaminů v biozelenině a ovoci, jiné však oponují a téměř označují celou biozáležitost za podvod, stejně jako dvě procenta Čechů. Podle Pavla Kohouta záleží množství vitaminů z velké míry na způsobu skladování, při nevhodném skladování mohou biopotraviny vitaminy rychle ztrácet.

Bio nejvíce nakupují vysokoškolačky

Kromě menší chemické zátěže a chutnosti mají biopotraviny ještě jeden benefit, byť ho ne každý vnímá. "Nákup bioproduktů nelze brát pouze tak, že si pořizujeme zdravější potravinu. Přinejmenším stejně významné je, že zároveň podporujeme celý systém šetrnější k životnímu prostředí," říká Jan Moudrý ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity.

Ostatně podle již citovaného výzkumu spolu ekologické uvědomění a nákup biopotravin souvisí: lidé, kteří nedodržují ekologické zásady (například třídění odpadu), se častěji staví k biopotravinám a bioproduktům negativně. Horší postoj mají muži a obecně lidé s nižším vzděláním.