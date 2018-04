Chcete zdravý a dlouhý život? Jezte obden

Nejnovější studie zabývající se dlouhodobými účinky půstu na zdraví člověka proběhla na univerzitě v Kalifornii a dospěla k zajímavým výsledkům. Omezení příjmu kalorií obdenním půstem může kromě tělesné hmotnosti snižovat i riziko srdečních onemocnění, rakoviny a příznaky chronických onemocnění.

Při půstu nemusíte hladovět

Související studii zkoumající účinky půstu na lidech s nadváhou a obezitou vedla doktorka Krista Varada z Illinoiské univerzity v Chicagu.

Oxidační stres probíhá u všech jedinců, patří mezi hlavní příčiny stárnutí organismu a podílí se na mnoha závažných chorobách. Je podmíněn přítomností škodlivých kyslíkových radikálů. Velké množství kyslíkových radikálů vzniká například při kouření.

"Po osmi týdnech obdenního půstu jsme zaznamenali snížení špatného cholesterolu spolu s redukcí triglyceridů (tuku v krvi), krevního tlaku a srdečních tepů," vyjádřila se k výsledkům své studie doktorka Varada. Dodala, že klíčové faktory srdečních onemocnění mohou pomoci lidem nejen zhubnout, ale také snížit riziko koronárních příhod.

Půst podle doktorky Varady nemusí vysloveně znamenat hladovění. Je založen na obdenním střídání příjmu kalorií. Jeden den jíte normálně a druhý den omezíte kalorie na 25 procent nebo méně, čemuž zhruba odpovídá jeden lehký oběd.

Šance pro astmatiky

Až donedávna zahrnovala většina studií o účincích půstu testy na zvířatech, ale v současné době stále více vědců preferuje přímé zkoumání na lidech.

Tým doktora Jamese Johnsona ze státní univerzity v Louisianě zkoumal vliv obdenního půstu na astmaticích s nadváhou. Po osmi týdnech účastníci testu nejenže zhubli o 8 procent, ale zároveň se jim zlepšilo astma a snížily se hladiny špatného cholesterolu.

Podle doktora Johnsona tato studie jednoznačně prokázala rychlé a dlouhodobé pozitivní účinky obdenního půstu u astmatiků.

Uvolní se gen dlouhověkosti

Lékaři ovšem zatím nedokáží vysvětlit, jak přesně půst funguje. Podle jedné teorie působí půst příznivě na distribuci uskladněného tuku v těle, což ovlivňuje mastné kyseliny a hormony včetně leptinu. Hormon leptin se podílí na regulaci tělesné váhy a metabolismu. Půst má také pozitivní dopad na hodnoty inzulínu, tělesnou teplotu a oxidační stres.

Vědci rovněž objevili, že půst dokáže uvolnit gen, který podporuje delší život, neboť chrání buňky a zabraňuje jejich předčasnému odumírání. Tento gen ochraňuje buňky během dob, kdy je jídlo vzácností, proto se spouští právě během půstu.

Podle expertů tento proces pomáhá opravit škodu způsobenou volnými radikály, zabraňuje buňkám předčasně odumírat a snižuje záněty. Záněty a oxidační stres patří mezi hlavní příčiny stárnutí.

"Tento gen může zpomalit proces stárnutí snížením rizika nemocí, která jsou spojená s narůstajícím věkem," řekl doktor Johnson. "Studie ukazují, že jedinci, kteří žijí do sta let, mají nižší hladiny oxidačního stresu než ti, co se dožívají sedmdesáti let."