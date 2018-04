Chcete vědět, jak se nalíčit? Ptejte se vizážistky Simony Bártové

Nevíte co vám sluší, jak se nalíčit do práce a co zvýraznit večer, když chcete do společnosti? Poraďte se s vizážistkou, která tvrdí, že "každá žena chce být kočka."