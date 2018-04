Chcete své dítě dostat do reklamy? Není to až tak složité

3:12 , aktualizováno 3:12

Máte pocit, že v reklamách s dětskými hrdiny by se velmi hezky vyjímal i váš potomek? Pak vězte, že to není až tak složité. Jde jen o to, mít trochu štěstí. Poradíme vám, co pro to můžete udělat vy.