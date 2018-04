Chcete strávit hory s dětmi? Řádně se na to připravte

Tatínek na kopci uvazuje pětileté dceři kolem pasu tlustý provaz. Strká do ní a ona se rozjíždí. Pak už se jen ozývají hlasité povely - zatoč doprava, zatoč doleva. Že vám tohle něco připomíná?

Dost možná jste právě tak učili své dítě lyžovat. Ale bylo to špatně. Nejen proto, že malé dítě těžko rozezná pravou a levou stranu. Má totiž dost starostí s tím, aby se udrželo na lyžích. "Navíc si zvykne jezdit v záklonu a také na to, že je někdo zbrzdí, když se víc rozjede. Špatné návyky se pak těžko odnaučují," odrazuje od podobného tréninku Martin Kulhánek z lyžařské školy JPK na Šumavě.

Půjčit, nebo koupit?

Jestli jste se rozhodli, že vyrazíte do hor s cílem naučit dítě lyžovat, nejdříve si rozmyslete, zda lyžařskou výbavu koupíte, nebo ji jen vypůjčíte. Většina argumentů mluví pro půjčovnu.

"Pro děti doporučuji lyže vypůjčit. Ceny nejsou tak vysoké. Za týden zaplatíte okolo tisícovky. Pokud jezdíte do hor jednou za sezonu na jarní prázdniny a pak už třeba jen na dva víkendy, rozhodně je půjčovna výhodnější," říká Martin Kulhánek. Navíc se může stát, že dítě, zvlášť na poprvé, lyžovat odmítne.

KOLIK STOJÍ PŮJČENÍ LYŽÍ Ski areál Špičák, Šumava dětský komplet: 1 den 250 Kč, 6 dnů 800 Kč. Pořízení kompletního lyžařského vybavení pro dítě přijde nejméně na 3 000 Kč. To se vyplatí těm, kteří jezdí na hory víckrát než dvakrát ročně, případně rodinám s více dětmi. ZA KOLIK LYŽAŘSKÁ ŠKOLA Yellow Point, Herlíkovice u Vrchlabí, Krkonoše dětská individuální výuka 1 hodina 390 Kč, 2 hodiny 750 Kč

Za nové lyže, vázání a boty dáte i teď, v době slev, minimálně tři tisíce korun. Ale spíše více. "Dítě z bot rychle vyroste, takže většinou za rok musíte stejně nakoupit nové věci," přidává další argument pro půjčovnu Martin Kulhánek.

Pokud se rozhodnete pro půjčení lyží, finančně se vyplatí zajít do té ve městě. V horských střediscích bývají přeci jen o něco dražší. Nevýhodou je, že lyže musíte tahat s sebou autem.

Druhá ruka se vyplatí

Ideální na nákupy jsou bazary. Seženete v nich levnější, ale přitom kvalitní starší lyžařské vybavení. "Jenže teď je docela problém něco dobrého sehnat. Lyže nebo snowboard tam nakupujeme pravidelně, ale vždycky až na konci jara nebo v létě," říká pětatřicetiletá Markéta Kociánová. Bazary totiž obvykle lyže nakupují z půjčoven evropských lyžařských středisek, které vybavení rok co rok obměňují. Levněji se dají koupit starší lyže také v internetových bazarech.

Co by vaše dítě rozhodně mělo na lyžích mít, to je přilba. Při učení, ale i když už umí dítě lyžovat, se totiž nevyhne pádům. Přilba přitom může předejít vážným poraněním hlavy. Na svazích se jezdí stále rychleji, je tam více lyžařů, technický sníh, který leží už téměř všude, je mnohem tvrdší než přírodní.

"Helmu doporučujeme všem - lyžařům i snowboardistům, dětem i dospělým," říká náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura. Snowboardistům pak záchranáři ještě radí nakoupit chrániče páteře a zápěstí. "Kvalitní přilba se dá pořídit už za tisícikorunu," konstatuje Michal Janďura. Samozřejmě jsou i dražší. Ale dají se i půjčit. Za den zaplatíte od padesátikoruny do stovky.

POJIŠTĚNÍ Na cesty do zahraničí se určitě pojistěte. U VZP přijde při vícedenním pobytu pojištění pro děti do 15 let na den na 13 korun, pro dospělého na 19 korun. Na extrémní sporty je třeba se připojistit ještě více.

Jak šetřit nervy i místo

Přípravy na cestu do hor jsou trochu komplikovanější, protože v zimě máte více oblečení. A když k tomu vezete ještě lyžařskou výbavu, kufr auta je plný hned. "Dva týdny před cestou si večer sednu a sepíšu seznam, ze kterého pak věci odškrtávám. To abychom neodjeli na hory bez lyžáků, jako se nám to jednou stalo. Naštěstí teď všude fungují půjčovny," říká Markéta Kociánová.

"Když jsem dřív balila dcerám věci, měla jsem pro ně dvě obří tašky. Oblečení zabralo většinu místa. Pak jsem zjistila, že se i pro děti vyrábí funkční prádlo. Odvádí pot, po praní rychle uschne. Díky tomu nám teď stačí od všeho jeden kus oblečení a jedna náhrada," pochvaluje si Kociánová. "Prádlo je sice dražší, ale vyplatilo se to," konstatuje.

Přemýšlejte také o tom, jak všechny věci naložíte do auta. "Na střechu lyže, do kufru nejdříve tašky, na ně lyžařské boty a boby. Děti chtějí jít hned lyžovat a nebaví je čekat, než se ubytujeme. Až na úplný konec dáváme skládací lopatu a sněhové řetězy," radí Markéta. "Není nic horšího, než na zasněžené silnici vybalovat celý kufr auta a na dně hledat řetězy. Vyzkoušejte si je nasadit už doma bez sněhu. Ušetříte si nervy," říká žena.

Na delší trasu v autě s dětmi si připravte zábavu proti nudě. Předškoláci od vás nebo z přehrávače rádi uslyší oblíbené pohádky a písničky. Na ty větší "zabírají" staré hry, které pamatují z dětství rodiče - třeba slovní fotbal.

Děti, které se po deseti minutách v autě ptají, kde jsou a kdy už budou na místě, snad zabaví mapa vlastní výroby. "Před jízdou společně namalujeme zjednodušenou mapu, do které zakreslíme velká města nebo jiné záchytné body. Syn tak vidí, jak se blížíme k cíli," radí otec pětiletého syna Tomáš Smutný. Větší děti rozhodně nejvíc potěší hodně nabitý kredit v mobilním telefonu, MP4 nebo přenosné DVD.

CO VZÍT S SEBOU, ABY SE DĚTI NENUDILY Pro ty menší : papíry, pastelky, karty, pexeso, kvarteto, Člověče, nezlob se, oblíbené hračky Pro ty větší: mobilní telefon, přenosné DVD, MP3, MP4, iPod, knížky...

V kolika letech na svah?

Kdy začít dítě učit lyžovat, to je hodně individuální. Můžete mu dát lyže už okolo druhého roku, ale o lyžování v tomhle věku ještě vlastně nepůjde. Je to spíš seznamování s nezvyklým pohybem na sněhu. Takto malým dětem úplně stačí klasické umělé lyže s vázáním na běžné boty. Na podobných, ale dřevěných, začínala před dvaceti lety lyžovat i mistryně světa ve sjezdovém lyžování Šárka Záhrobská. Její otec a trenér Petr Záhrobský takové lyže rodičům dětí doporučuje i dnes. Na úplné začátky prý bohatě stačí. Až později je dobré pořídit lyže a lyžařské boty.

Synovi Lucie Lučanové ze Železné Rudy jsou tři roky a bez problémů už dnes sjíždí svah sám. !Toník má lyžování rád a nemusím jej vůbec nijak motivovat," říká Lucie Lučanová, která vede lyžařskou školu. Jsou však děti, kterým je třeba šest let a lyžovat se pořád bojí.

Ideální věk pro začátek učení prostě neexistuje.

"Vždycky říkám rodičům, že první kontakt s lyžemi by měli mít určitě společně. Není dobré dát dítě hned instruktorovi. Rodič totiž vidí, jestli je dítě šikovné, nebo je třeba spíš technický typ," radí Lučanová.

Podle ní by rodiče měli naučit dítě alespoň úplný základ - vyšlapat svah, vstávat s lyžemi, sjet několik metrů z mírného kopečku. Takové věci zvládnou i rodiče, kteří sami nelyžují. Nazouvat boty, naučit stoupat do vázání, "dělat vlek", chodit při dítěti na rovině i mírném kopečku, aby si zvyklo na nepřirozený pohyb, to dokáže opravdu každý.

Už v této fázi učení by se rodiče měli vyhnout křičení. "Když dítě nechce, nemá smysl je nutit. Dítě bude mít k lyžím takový vztah, jak mu rodiče lyžování zpříjemní nebo znepříjemní," říká Lucie Lučanová.

Stejně tak je hodně individuální rozhodnutí, zda dítě přihlásit do lyžařské školy, nebo nechat učení na rodičích. Pokud rodiče umí dobře lyžovat a zůstanou při učení klidní, pak není důvod platit školu. "Já ze své profese samozřejmě instruktora doporučuji. I vlastní děti jsem jim dával. Přeci jen cizího poslouchají jinak. Když instruktor řekne Udělej tohle, tak to dítě udělá nebo to aspoň zkusí, zatímco s rodiči o tom diskutuje," vysvětluje Martin Kulhánek. "Učení ve škole je většinou lepší také kvůli kolektivu, který motivuje. Pokud není dítě velký individualista, funguje, že chce umět dělat to, co umí kamarád. Děti zažijí také větší zábavu," říká Kulhánek.

Lyžařské školy umí dětem výuku zpříjemnit. Udělají z ní spíše zábavu než učení. Třeba tím, že na svah rozestaví figury zvířat nebo pohádkových postav, mezi kterými pak děti jezdí. "My jsme to vyřešili tak, že jsme s manželem vždy na dopoledne odjeli na běžky a pětileté dcery se ujala kamarádka. Jakmile jsme totiž po ní něco chtěli, odmítala cokoliv udělat. Stačily tři dopoledne a uměla sjet svah, zastavit i jezdit na vleku," vzpomíná na učení matka dvou dcer Marcela Hodanová.

Relaxujte v bazénu

Abyste si na dovolené v horách stihli také odpočinout a do práce se nevrátili unavenější, než když jste odjížděli, je dobré vystřídat lyžování i s jinou zábavou. Přezujte se z lyžáků do zimních bot a svah sjíždějte na bobech či saních. Nebo vyzkoušejte snowtubing čili jízdu v gumových kruzích.

Wellness areály, kde si při masáži, v sauně nebo páře odpočinete, jsou už také ve většině lyžařských středisek. Děti si zatím mohou zaplavat v bazénu. A když nemáte hlídání, určitě si v něm odpočinete společně.

KAM PO LYŽOVÁNÍ * Snowtubing jízda v gumových člunech na lyžařských svazích, do kopce vás vytáhne malý vlek. Nabízí ho většina lyžařských středisek. * Bobová dráha jízda v malých vozících ve speciální dráze, funguje například v Peci pod Sněžkou, Harrachově, Špindlerově Mlýně - www.bobovka.cz * Vodní areály Liberec - www.centrumbabylon. cz, Františkovy Lázně - www. aquaforum.info, Frýdek-Místek - www.regionbeskydy.cz, Horažďovice - www.bazen.horazdovice.cz

Začínala na dřevě

Ze Šárky vychoval mistryni světa. I jeho syn Petr je úspěšný lyžař. "Ve třech letech Šárka sjížděla červenou sjezdovku," vzpomíná Petr Záhrobský.

Kdy stála Šárka na lyžích poprvé?

Byly jí dva roky. Tahal jsem ji za chalupou z kopečka a do kopečka. Dělal jsem jí vlek. Začali jsme na rovině, později z mírného kopečku, pod kterým ji chytala máma. Jezdila v obyčejných botách, měla dřevěné lyže medvídky. Pamatuju, že jsem je lakoval červenou barvou. Nohy jsme jí obalovali do igelitu, aby jí nebyla zima.

Bavilo ji lyžovat?

Samozřejmě že občas brečela a nechtěla jezdit. Každé dítě má období vzdoru. Pak to pominulo a z lyžování začala mít radost.

Co na Šárku platilo?

Brácha. Viděla, že se mu daří. Když šel lyžovat on, chtěla taky. Byl to pro ni velký tahák. Nemohla být doma, musela jít s ním.

Svěřil byste své děti do lyžařské školy?

Učitel, který se stará o šest dětí, jim nikdy nemůže dát tolik, jako když bude mít jedno. Neříkám, že školy jsou špatné. Jsou dobré pro děti, které pojedou na lyže jednou za rok. Ale aby tam vychovávali dobré lyžaře, to ne. Učení je hlavně otázka učitele. Musí umět všechno ukázat. Postavil jsem můstek a skákal na něm. Oba dva pak chtěli skočit více než táta.