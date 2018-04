Chcete si už Vánoce konečně užít? Pořiďte si je na klíč!

Čím dál víc rodin se před Vánocemi obrací na specializované firmy. Zaplatí a vyhnout se předvánoční štvanici. Je to pohodlné a kupodivu ani ne tak drahé, ale podle některých z vás ještě ne zcela dokonalé.

„V ideálním případě bych poslala do firmy mail s termíny, kdy chci uklidit, kdy chci dovézt kolik cukroví, kdy má dorazit vánočka a kdy štědrovečerní menu. Pak bych ještě připojila seznam dárků a kdy je chci přivézt. No a dopoledne o štědrém dni bych se šla podívat do kostela na jesličky a mezitím by mi firma doma ozdobila stromeček, zabalila dárky a přichystala slavnostní tabuli,“ směje se pětačtyřicetiletá marketingová manažerka nadnárodní obchodní společnosti, která má doma manžela a dva dospívající syny.

Dárky z internetu

Na její virtuální představy však zatím zapomeňme. Budete-li chtít před Vánocemi profesionální pomoc, jsou vám k dispozici úklidové čety a cateringové společnosti. Na dárky tak jako tak zůstanete sama, pokud nemáte sekretářku, která Váš seznam ochotně obstará. Tak to ostatně dělá spousta velmi zaměstnaných mužů. Shánět ale dárky v době internetu po obchodních domech, je už pro moderní ženu přece jen anachronismus. Stačí přece pár kliků a z obchodu vám ještě rádi zboží dovezou. A dokonce existují i webové stránky, kde vám poradí co koupit. -více zde



Alarmujte úklidovou četu

I úklidové firmy se pro vaší spokojenost přetrhnou a pro domácnost se středně vysokými příjmy není gruntování celého bytu nijak nákladné. Například u firmy Absolut by vás jednorázový úklid panelákového bytu o rozloze 120 čtverečních metrů přišel na dva až tři tisíce korun. Podle dispečera se komplexní službou myslí čištění koberců, žaluzií a čalouněného nábytku, mytí oken, voskování podlah, mytí světel, tapet, dveří, obkladů...zkrátka všechno, co je třeba.

Pokud není gruntování vaším koníčkem, je právě teď čas si službu objednat. „Nabíráme zakázky na listopad a prosinec a můžeme se přizpůsobit i o víkendu,“ tvrdí dispečer. Uklizeno bychom tedy měli, ale co pečení, smažení, vaření?

Cukroví až 30 druhů

Cukroví si samozřejmě můžete koupit i v jakémkoliv supermarketu, ale když vám sympatická paní tvrdí, že to od ní bude zaručeně domácí a nešizené, asi se dlouho rozmýšlet nebudete. „Nabízíme kilo cukroví za 190 kč a běžně pečeme 25 až 30 druhů, ale přizpůsobíme se vašemu výběru,“ říká Štěpánka Karpíšková z Kladna. Kilovou klasickou vánočku prodává za 40 korun. „Jsme na to dvě, tak je ideální, když máme objednávku na cukroví tak tři týdny předem, u vánoček stačí 3,4 dny,“odpovídá na běžné otázky zákazníků. Své služby nabízí i na internetu i s tím, že vám objednané doveze kdykoliv a kamkoliv budete chtít.

Chce se vám dělat rybí polévku, bramborový salát a smažit kapra, nebo se raději před večeří půjdete s rodinou projít? „Párkrát jsme si štědrovečerní menu objednali. Bylo to úžasné, ale je fakt, že několik let po sobě pořád stejné jídlo se nám už omrzelo,“ říká pětapadesátiletá majitelka menšího knižního vydavatelství.

Dražší, ale „na klíč“



Po paní Karpíškové však večeři nechtějte. Pekařky, jako je ona, salát ani kapra v repertoáru nemají. Obraťte se rovnou na nějakou cateringovou společnost. Podle propočtů Lenky Blaštíkové z brněnské společnosti Happycatering přijdou pětičlennou rodinu „Vánoce na klíč“ na necelé tři tisíce korun. Dostanete tři kilogramy cukroví v osmi druzích v ceně 420 korun za kilo, vánočka za 420 korun od nich váží půldruhého kila, je prý domácí s mandlemi, kandovaným ovocem a hrozinkami. Za předkrm dáte po 30 korunách, za porci polévky 40, za obalovaného kapra s bramborovým salátem 129 korun, pro děti si můžete objednat za 70 Kč kuřecí plátek s bramborovou kaší. Když by se vám snad kapr zdál moc fádní, můžete si dát dražší slavnostní menu. V ceně jsou ještě minijednohubky a minidezerty.

„Naše produkty jsou vyrobeny klasickým způsobem podle originální receptů, bez použití náhražek. Těsto na cukroví vyrábíme sami, nepoužíváme žádné suché směsi ani polotovary. Můžeme zaručit, že jídlo chutná jako od maminky,“ prodává své služby Blaštíková.

Nervy za šest tisíc



Takže suma sumárum - jen úklid, pečení a vaření, které nám obvykle před Vánocemi zabere ze všeho nejvíc času a většinu připraví o pohodu i nervy, nás (v případě pětičlenné rodiny) bude dohromady stát maximálně tak šest tisíc.

Nekupte to, vy, které zrovna nepatříte mezi vášnivé hospodyňky! A pokud k nim sice rovněž nepatříte, ale přesto nehodláte za předvánoční servis platit, nehoňte se. Vzpomeňte na bonmot, který mezi námi tradičně před Vánocemi koluje mailem. „Ježíšek se narodil v chlévě, tak se zařiďte tak, aby se u vás cítil jako doma.“