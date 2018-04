Chcete rozchod? Pak nečekejte až na Valentýna

HLASUJTE: Jste spokojeni v partnerském vztahu?



Vztahy však buď fungují a cítíme se v nich příjemně, nebo nefungují. V takovém případě je můžeme cílevědomě zlepšovat, protože nám na nich velmi záleží, anebo se utápíme ve falešných představách, že snad jednou fungovat budou.

"Pokud má váš vztah k ideálu daleko, je podstatné si uvědomit jediné: Stojí vám za to se o něj neustále starat, budovat ho a pečovat o něj?" Radí psycholožka Marta Boučková. Odpovíte-li si že ano, snažte se udělat vše proto, abyste ho zachránili.

Využijte dostupné literatury a personální pomoci, choďte na semináře osobního růstu a manželské terapie. Mluvte s partnerem o všem, co vám leží v mysli a odhalte místa, kde to mezi vámi nefunguje.

O tom, co ve vztahu skřípe, se špatně mluví, a tak psycholožka každému doporučuje návštěvu manželské a předmanželské poradny. "A to nejen v případě, že chce vztah udržet, ale i tehdy, je-li přesvědčen o jeho konci," říká Boučková, která dobře ví, že s pomocí nestranného člověka se nahlas přemýšlí snáze. "Pro oba má význam znát pravé důvody. Férové jednání vypovídá o vaší zodpovědnosti a poctivé zkušenosti jsou užitečné i do příštích vztahů."

Jsou ale i takové vztahy, v nichž touha ani úsilí na jejich záchranu nestačí.

Vztah byste měli ukončit, když už vám nestojí za to o něj bojovat:

1. Zjistíte, že jste s partnerem neslučitelní

Snažíte se, zapojili jste veškerou energii a snahy a výsledek? Stále cítíte, že vám ve vztahu něco chybí. Vše se na oko bude zdát hezké a učesané, ale vy máte chuť ještě na něco jiného. Neslučitelnost se nejvíce projevuje nenaplněností ve věcech, které jsou pro vás důležité. Voda i olej jsou tekutiny, ale nikdy se nespojí, i když vedle sebe plynule tečou.

2. Neexistuje mezi vámi sexuální chemie

Sexuální potěšení a uspokojení se nedá ničím nahradit ani ošidit. Buďto jste se svým partnerem sexuálně spokojeni nebo ne. Nic mezi neexistuje. Shodná sexuální chemie se projevuje oboustrannou touhou partnera uspokojovat a současně přijímat uspokojení. Neustále být vzrušováni jeho tělem, pohybem, slovy i pohledy. Ztrátou ostychu a plným odevzdáním se, i ztrátou studu při projevování všech druhů tužeb. Chemický soulad poznáte i přítomnou volností v diskusích o sexu a o všech jeho detailech. Pokud často cítíte, že někdo jiný by byl pro vás lepší, a dokázal by vás lépe uspokojovat, něco vám v sexu chybí. Přirozeně tuto potřebu budete hledat někde jinde.

3. Rozdělení důležitých zájmů

Mnohé vztahy fungují proto, že dvojice sdílí společně jeden ze svých zájmů a jeden je pro druhého učitelem. Pokud již tento zájem opadne, vztah může ztrácet smysl a máte potřebu jít jinou cestou. Dostali jste se na rozcestí. Pokud byl tento zájem pojítkem, musíte si říct sbohem, nebo najít jiný společný zájem. Ve většině případů se to již nepodaří.

4. Partner má chybu, která vás stále irituje

Určité partnerovo chování můžete stále přehlížet a jiné vás dokáže rozčílit. Pokud váš partner není ochoten změnit to z čeho šílíte, budete se muset rozejít. Vždy se budete cítit poníženi jeho nevnímavostí k vašim potřebám. Dlouhodobě sice můžete jeho chování ignorovat, vždy ale sklidíte pouze vlastní nespokojenost a vztek. Nelze totiž přehlížet věci, které jsou pro vás důležité. A vztah je o sdílení důležitých věcí.

5. Křivka vztahu se pohybuje pod 6

Posledním "domácím lakmusovým papírkem", který vám pomůže zjistit situaci ve vztahu, je křivka na ose Y. Třeba v týdenních cyklech si na ni vynášíte hodnoty od nuly po desítku. Nulou ohodnotíte vztah, který byl ve srovnání s ostatními nejhorší. Desítkou naopak ten nejlepší. Pokud se křivka tři měsíce pohybuje pod číslem šest, je na čase si podat ruce. "Tahle metoda je velmi ošemetná. Co když se dostanete na pět a půl? Pak jste tam, kde jste byli," říká psycholožka Boučková. Nicméně zkusit to můžete, protože i při zanášení bodů do grafu, se musíte nad vztahem zamyslet. A přemýšlení vám prospěje.