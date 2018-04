Radíme, jak se oblékat bio a eko i bez zlaté kreditky

Jestli chcete být eko, nemusíte nutně luxovat konto a objednávat si šaty od Stelly McCartney, která spolu s dalšími na fashion weeku v New Yorku odstartovala ekománii i na poli módy.

Ovšem i v tomto případě tvorba velkých světových jmen ovlivňuje také běžnou konfekci, a v módních řetězcích tak můžeme nakupovat hadříky v biokvalitě.

Většinou se šijí z biobavlny neboli organické bavlny, která pochází z ekologicky kontrolovaného zemědělství. Takto vypěstovaná bavlna je na dotek jemnější, voní čistěji a je prodyšnější, při jejím zpracování se nepoužívá formaldehyd a je vhodná pro děti i dospělé s citlivou pokožkou. Výrobci už vědí, že organické oblečení nemusí být nutně hnědé a béžové, i barvení tu ale podléhá přísným ekologickým omezením.

Bio trička, svetry či ponožky dnes seženete v H&M, C&A, Marks & Spencer nebo třeba v Zaře. Ovšem stoprocentní jistotu, že nejde o podvod nebo reklamní past, nezískáte.

Když se ale rozhodnete věřit certifikátům a oděv v biokvalitě si za těch pár babek koupíte, chybu nejspíš neuděláte. Několik triček z biobavlny doma mám a můžu potvrdit, že jsou velmi odolná a příjemná na nošení.

Oblečením z bio bavlny můžete vyjádřit svůj postoj k přírodě.

Dejte na kvalitu, zapomeňte na kvantitu

Pokud jde o české návrháře, na zelenou vlnu to u nich zatím nevypadá. I tak je ale "eko-téma" v Česku stále populárnější. Už před třemi lety tu vznikla studie "I šaty dělaj klima" (), která se zabývala tzv. životním cyklem oděvů, které vytváříme, dovážíme, prodáváme a nakupujeme. Jedním z výstupů studie bylo Spotřebitelské desatero, v němž najdete docela zajímavé nápady.

Zkuste změnu Sekáče už nejsou umolousané hrabárny a na blešáky už nemusíte jezdit do Berlína či Paříže. Zeptejte se googlu na bleší trhy ve vašem okolí.

Jsou to třeba tipy na ekologicky uvědomělé praní a nákupy. Výzva ke "snížení množství nakupovaných oděvů" asi většinu žen moc nepotěší, ale rada kupovat raději kvalitní oblečení, co dlouho vydrží, dává smysl. Stejně jako bod číslo sedm: podle něj máme využívat "již nošené oděvy ideálně získané výměnou či nákupem v second handu".

Věnuji, prodám

A víte, jaký je úplně nejnovější trend v ekologickém zacházení s věcmi, tedy i oblečením, které už nechcete? Rozdávat a vyměňovat. Proč vyhodit boty, které vás už nebaví, do popelnice, když je můžete darovat za odvoz třeba na webu Nevyhazujto.cz?

Proč podporovat mainstreamové řetězce, když můžete směňovat svoje originální kousky za cizí na akcích, které pořádá třeba projekt studentů VŠE (re)cycle fashion?

A jestli vás odrazuje, že "to nosil někdo cizí", zkuste to sami doma. Prostě spojte zábavné s užitečným. Proberte skříně, navařte, napečte, umíchejte koktejly, pozvěte kamarádky a uspořádejte bazar. Nevyhodit, ale darovat, to je jedna z nejzelenějších metod, kterou si může dovolit každý.

Taška z recyklovatelného materiálu, Stella McCartney

Počátek? Stella, Marc, Ralph a spol.

Recyklátor O víkendu 12. a 13. 3. proběhne v rámci festivalu Jeden svět v pražském diva­dle Archa doprovodná akce nazvaná Recyklátor, kde se představí tvůrci, kteří pracují s téma­tem recyklace. Kromě oblečení zde najdete šaty z papíru, brože z CDček, tašky z obalů od rýže, ale i eko-hračky nebo diáře.

Není snadné přesně určit moment, kdy se eko-móda posunula od lněných hacafraků a vaků z konopí ke skutečnému designu pro moderní život.

Skokem dopředu byl ale určitě newyorský fashion week v únoru 2008. Třicet předních návrhářů včetně Calvina Kleina, Marca Jacobse, Ralpha Laurena nebo Stelly McCartney tehdy na přehlídce FutureFashion představilo modely, které byly vyrobené z obnovitelných, ekologicky pěstovaných materiálů, a zároveň krásné a luxusní.

Posledně jmenovaná jde už několik let ve stopách svého otce Paula McCartneyho a prezentuje světu svoji vizi "veganské" módy: jen organická vlna, žádná kůže, žádné kožešiny. Kromě toho, že bojuje za práva zvířat, dává si záležet i na výběru přírodních materiálů. Její kolekce přitom nejsou žádná pytlovitá móda na čundr do lesa, je to šik a praktické oblečení do městské džungle.