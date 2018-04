Chcete posílit zadeček a nohy? Poradíme vám deset zaručených cviků

Soubor posilovacích cviků, které můžete procvičovat i doma, vybrala profesionální trenérka Power Plate Zuzana Bičíková.

Ideální je, když si na cvičení najdete čas alespoň třikrát týdně.

True VIDEO: zacvičte si s námi

Popis cviků

1. Balanc na jedné noze s přítahem kolene vpřed

Provedení

Nejprve správné držení těla – chodidla na šířku pánve, špičky směřují rovně dopředu a váha těla je rovnoměrně rozprostřená na celá chodidla. Aktivujte hýžďové svaly a vytáhněte těžiště těla z kyčlí nahoru. Střed těla je zpevněný, ramena a lopatky jsou stažené dozadu a dolů. Nyní přeneste váhu na jednu nohu, druhá jde do mírného zanožení, zároveň předpažte a vytáhněte se z pasu do dálky. V pozici se stabilizujte a poté s výdechem přitáhněte koleno a lokty směrem k sobě do středu těla. Pohyb opakujte 15 - 20 krát nejprve na jednu a pak na druhou stranu.

Na co si dát pozor

Držte přirozené postavení páteře a pánve. Neprohýbejte se v bedrech, ramena a lopatky jsou stažená dozadu a dolů. Uvědomte si stabilitu v kotnících, kolenou, kyčlích a ramenou.

Používané svaly

Komplexní cvik na aktivaci celého pohybového aparátu. Hýžďové svaly, přední a zadní strana stehen, vzpřimovače zad, široký sval zádový, břišní svaly a přední strana ramenou.

2. Výstupy

Provedení

Položte jednu nohu na stupínek, druhá je na zemi. Výstup začíná tlakem nohy na stupínek, nikoliv odrazem ze stojné nohy. Proveďte výstup a po stejné dráze se vraťte zpět. Pohyb opakujte nejprve 15 – 20 krát na jednu nohu, potom vystřídejte.

Na co si dát pozor

Neutrální pozice páteře. Koleno nohy, která je na stupínku nepřesahuje přes špičku, ale je stále nad kotníkem. Výstup nahoru je spojen s výdechem, brzdění dolů s nádechem.

Používané svaly

Hýžďové svaly, kvadricepsy a hamstringy.

3. Výstupy stranou

Provedení

Stoupněte si bokem k vyvýšené podložce. Položte na ní jednu nohu, druhá je na zemi. Výstup začíná tlakem nohy na stupínek, nikoliv odrazem ze stojné nohy. Proveďte výstup a po stejné dráze se vraťte zpět. Pohyb opakujte nejprve 15 – 20 krát na jednu nohu, potom vystřídejte.

Na co si dát pozor

Neutrální pozice páteře. Koleno nohy, která je na stupínku nepřesahuje přes špičku, ale je stále nad kotníkem. Výstup nahoru je spojen s výdechem, brzdění dolů s nádechem.

Používané svaly

Hýžďové svaly, vnější a vnitřní strana stehen, přední a zadní strana stehen.

4. Výpady

Provedení

Ze stoje vykročte jednou nohou vpřed a snižte těžiště. Koleno přední nohy nepřesahuje přes špičku a pánev i trup jsou stále kolmo k zemi. Odrazem z přední nohy se potom vraťte do původní pozice a nohy vystřídejte. Pohyb opakujte 20 krát.

Na co si dát pozor

Držte přirozené postavení páteře a pánve. Váha je přenesená na přední nohu. Koleno přední nohy nepřesahuje přes špičku. Pohyb nahoru je spojen s výdechem, brzdění dolů s nádechem.

Používané svaly

Hýžďové svaly, přední i zadní strana stehen, vnitřní strana stehen a lýtka.

5. Výpady do strany

Provedení

Ze stoje vykročte jednou nohou do strany, přeneste na ní váhu a plynule si sedejte dozadu dolů. Koleno svírá maximálně pravý úhel a nepřesahuje přes špičku. Odrazem z této nohy se potom vraťte do původní pozice, přičemž je druhá noha stále propnutá. Střídejte strany 20 - 30 opakování.

Na co si dát pozor

Držte přirozené postavení páteře a pánve. Těžiště těla se vždy pohybuje s nohou, která provádí pohyb do strany. Koleno nepřesahuje přes špičku. Pohyb nahoru je spojen s výdechem, brzdění dolů s nádechem.

Používané svaly

Vnější strana stehen, hýžďové svaly.

6. Široký podřep

Provedení

Široký stoj, špičky vytočte směrem ven a plynule si sedejte dolů. Pánev je kolmo k zemi, kolena se pohybují ve směru špiček a svírají maximálně pravý úhel. Se zatnutím hýžďových svalů se zvedáte nahoru. Pohyb opakujte 20 – 25 krát. Pro ztížení cviku uchopte do rukou závaží.

Na co si dát pozor

Držte přirozené postavení páteře a pánve. Pohyb kolenou ve směru špiček. Pohyb nahoru je spojen s výdechem, brzdění dolů s nádechem.

Používané svaly

Vnitřní strana stehen, hýžďové svaly, přední a zadní strana stehen.

7. Pánevní most

Provedení

Položte se na záda, pokrčte nohy a zvedněte pánev směrem nahoru. Chodidla jsou na šířku pánve, tiskněte je k podložce a zároveň směrem k tělu. Se zatnutím hýžďových svalů zvedněte pánev a boky vytlačte směrem vzhůru. Stabilizujte se a potom se brzdivým pohybem vracejte dolů, kde se pouze lehce dotknete podložky. Opakujte 20 - 30 krát.

Na co si dát pozor

Boky držte stále v jedné rovině (pánev se nehýbe ze strany na stranu). Neprohýbejte se v bedrech. Kolena jsou i během pohybu v jedné linii, pohyb nohou je plynulý, nahoru je spojen s výdechem, brzdění dolů s nádechem.

Používané svaly

Hýžďové svaly, zadní strana stehen, vzpřimovače zad a břišní svaly.

8. Pánevní most s overballem

Provedení

Stejné provedení jako u předchozího cviku. Jen s tím rozdílem, že mezi kolena vložíte overball, chodidla jsou umístěna pod koleny. Zatlačte koleny směrem k sobě do obverballu a v této statické pozici setrvejte 30 – 45 sekund.

Na co si dát pozor

Boky držte stále v jedné rovině (pánev se nehýbe ze strany na stranu). Neprohýbejte se v bedrech. Kolena jsou i během pohybu v jedné linii, pohyb nohou je plynulý. Nezapomínejte na pravidelné dýchání.

Používané svaly

Hýžďové svaly, vnitřní strana stehen, zadní strana stehen, vzpřimovače zad a břišní svaly.

9. Zanožování v kleče na kolenou

Provedení

Opřete se o předloktí. Zpevněte trup a opakovaně zanožujte jednu nohu. Koleno svírá se zadní stranou stehna pravý úhel. Opakujte 20 – 30 krát na každou nohu.

Na co si dát pozor

Hlava je v prodloužení páteře. Neprohýbejte se v bedrech, trup je stabilní. lokty a kolena jsou kolmo k zemi. Pohyb nahoru je spojen s výdechem, brzdění dolů s nádechem.

Používané svaly

Hýžďové svaly.

10. Zanožování ve stoje

Provedení

Postavte se na vyvýšenou podložku, nejlépe někam, kde se můžete přidržovat a tím udržíte správnou pozici ramenou. Postavte se na jednu nohu, zpevněte trup a druhou nohu zanožte šikmo dozadu. Pomalu si sedáte nahoru a dolů ve směru zanožené nohy. Opakujte 15 - 20 krát na každou nohu.

Na co si dát pozor

Držte přirozenou pozici páteře, ramena jsou stále v čelním postavení. Koleno posilující nohy by nemělo přesahovat přes špičku, ale je stále nad kotníkem. Pohyb je plynulý, nahoru je spojen s výdechem, brzdění dolů s nádechem.

Používané svaly

Hýžďové svaly, vnější strana stehen, přední a zadní strana stehen.