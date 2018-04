Chcete poradit s šatníkem? Přihlaste se!

, aktualizováno 25. října 10:01

Stojíte před plnou skříní, nevíte, co na sebe, zatímco partner nic nechápe? Známe to všechny, snad každá z nás tuhle situaci zažila! Chcete poradit? Máte ještě šanci se přihlásit do projektu Jste to, co nosíte!