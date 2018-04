Chcete opravdu zhubnout? Nechte si napřed otestovat tělo

Na vlastní kůži Musím se přiznat, že jsem na test přicházela ve velké nejistotě, co všechno špatného a nezdravého ve mě odhalí. Výsledky vyšetření byly nakonec i pro mě překvapující. Například jsem se dozvěděla, že ze mě modelka nikdy nebude. Důvod? Petr Havlíček mi řekl, že mám spíše sportovní, mohutnější postavu. Podíl aktivní tělesné hmoty je totiž u mě 47,9 kilogramů, podíl tuku 19,5 kilogramů. To dokazuje, že podle všech měření je má ideální váha mezi 61 až 66 kilogramů (no podle mého, těch 61 kilo by bylo lepších...). Bazální metabolismus mám 1450 kalorií - toto množství spálím v klidovém stavu. Byla to nejpříjemnější část testu. Seděla jsem přikrytá v křesle a do sluchátek mi pouštěli šumění moře a na obrazovce promítali rybičky. Tak jsem se dostala do opravdové pohody a dokonce na chvíli usnula. Pro běžné každodenní fungování je u mě ideální příjem 2122 kalorií. Podle svého jídelníčku, který jsem si týden před vyšetřením zapisovala, jsem ovšem byla sotva na polovině, což je pro hubnutí špatně (více si o tom řekneme příště). Ideální spalování mám mezi 125 až 135 tepy za minutu. Při této aktivitě spálím téměř 30 gramů tuku za hodinu. V zátěžovém testu ale vyzkoušeli i mou maximální hranici. Dostala jsem se až na 200 tepů za minutu, což tu prý udělala jen lyžařka Nikola Sudová:-) Já jsem podstoupila vyšetření v centru Petra Havlíčka v Praze. Ale vyšetření si můžete nechat udělat ve specializovaných centrech pro redukci váhy po celé České republice.