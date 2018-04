Chcete ochutnat božskou manu? Jmenuje se kaki

Kaki je ovšem nejen chutné, ale také prospívá zdraví. Obsahuje vitamin A a C i minerální látky jako draslík, vápník, hořčík, fosfor, železo a mangan, nebo lykopen - antioxidant oddalující procesy stárnutí. Je také bohaté na vlákninu, která podporuje pohyb střev, a díky obsahu pektinu pomáhá snižovat množství cholesterolu v krvi. Kaki prý rovněž posiluje imunitní systém a metabolismus, pomáhá při stresu, nervozitě a únavě, zmírňuje svalové potíže a má příznivý účinek i při srdečních problémech. Energetická hodnota 100 g kaki je cca 293 kJ (70 kcal).

Kaki využijete jak ve studené, tak v teplé kuchyni - vynikající je v salátech nebo dezertech, ale můžete vyzkoušet i méně tradiční způsoby. Sladké šťavnaté ovoce se například výborně hodí k drůbeži, paštikám nebo jako základ studené polévky gazpacho. Nabízíme vám pro inspiraci tři zajímavé recepty.

Polévka gazpacho z kaki

* 500 g kaki

* 400 g červených rajčat

* 1/2 okurky

* 50 g červené papriky

* 50 g zelené papriky

* 1 cibulka

* 1 stroužek česneku

* 50 g tvrdého namočeného chleba

* 1 lžíce jablečného octa

* 150 ml olivového oleje

* sůl

1. Všechnu zeleninu opláchneme pod studenou vodou, papriku zbavíme semínek. Omytou zeleninu nakrájíme na kousky a dáme do velkého hrnce s vysokými okraji. Potom oloupeme kaki, odstraníme stopku a nakrájíme na kousky.

2. Přidáme kousky kaki do hrnce spolu s namočeným chlebem. Několik kousků kaki si necháme na finální ozdobení.

3. Přidáme stroužek česneku a ocet, mixujeme šlehačem.

4. Rozmixovanou směs scedíme a dochutíme olivovým olejem a solí.

5. Polévku podáváme vychlazenou ve sklenicích nebo polévkových miskách. Můžeme ji ozdobit kuličkou kaki napíchnutou na jehlu/párátko.

Kachní prsa s karamelizovaným kaki a plátky česneku



* 2 kachní prsa (každé 400 g)

* 2 ks kaki

* 300 ml šťávy z kachny

* 100 ml octa z malin

* 100 ml pomerančového likéru

* 200 g cukru

* 1 lžička másla

* 1 svazek čerstvého česneku

1. Kachní prsa očistíme, odstraníme přebytečný tuk a nařízneme ve tvaru kosočtverce tam, kde je tuk, ale tak, abychom neřízli do masa. Uchováme v pokojové teplotě.

2. Pak připravíme omáčku. Vložíme do hrnce 100 g cukru a ocet a necháme vařit, než začne karamelizovat. Přidáme pomerančový likér a necháme odpařit alkohol. Vmícháme šťávu z kachny a povaříme.

3. Oloupeme kaki a nakrájíme je na silnější plátky. Na pánvi rozpustíme máslo spolu se zbylým cukrem a s kaki. Vaříme, dokud nezkaramelizuje po obou stranách.

4. Očistíme česnek a spaříme ho ve slané vodě. Scedíme a opečeme na pánvi s trochou oleje a soli.

5. Kachní prsa osmažíme z obou stran, aby byla dozlatova, ale uvnitř zůstalo maso narůžovělé. Na talíř položíme kachní prso, po straně dáme karamelizované kaki, navrch plátky česneku a vše přelijeme omáčkou.

Brownie s kaki, ořechy a vanilkovou polevou

Na marmeládu:

* 230 g kaki

* 180 g cukru

* pár kapek citronu

Na vanilkovou polevu:

* 1 I smetany

* 100 g cukru

* ½ větvičky vanilky

Na brownie:

* 125 g másla

* 125 g hořké čokolády

* 125 g cukru

* 80 g marmelády z kaki

* vejce

* 1 lžička vanilkového extraktu/výtažku

* 60 g polohrubé mouky

* 2 celé ořechy

1. Připravíme si marmeládu: Omyjeme kaki, spaříme ve vroucí vodě několik minut, rychle vyjmeme a dáme do studené vody s ledem, aby neztratilo barvu. Kaki dobře oloupeme a rozmačkáme. Vezmeme pánvičku a vlijeme zcezenou šťávu. Přidáme cukr a na mírném ohni povaříme.

2. Vymažeme formu máslem a potáhneme dno papírem na pečení. Předehřejeme troubu na 180 °C.

3. Máslo, žloutky a čokoládu vložíme do vodní lázně, až se vytvoří krém. Přidáme cukr a mícháme, dokud se vše nespojí. Pak přidáme marmeládu z kaki Persimon Bouquet, zamícháme a odstavíme z ohně. Pak postupně vmícháme mouku, vanilku, špetku soli a sníh z bílků.

4. Směs vlijeme do formy. Pečeme 25 - 30 minut a po vyjmutí necháme trochu vychladnout. Podáváme s vanilkovou polevou, kterou jsme připravili tak, že jsme 1 litr smetany povařili s vanilkou a cukrem. Zdobíme zkaramelizovanými kuličkami kaki a větvičkou glazované vanilky.

TIP: Polevu můžeme nahradit vanilkovou zmrzlinou.