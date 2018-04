Chcete mít pěkná prsa? Poradíme vám, jak je vytrénovat

"Prsa u žen obsahují tukovou hmotu a podle množství tukové hmoty jsou prsa veliká. Pokud bude žena hubnout a zároveň posilovat prsní svaly, poprsí se zmenší," upozorňuje několikanásobný mistr světa ve sportovním aerobiku Vladimír Valouch.

"Doporučuji prsní svaly často protahovat a posilovat spodní část trapézového svalu," vysvětluje Valouch. "Tím se narovná postava a dojde i ke kýženému zvýraznění poprsí."

Doporučené cviky opakujte 15 až 20krát. V protahovacích pozicích vydržte minimálně 1 minutu. Ideální je zacvičit si alespoň 3krát týdně.

1. Kliky na široko



Toto cvičení můžeme provádět ve dvou obtížnostních variantách. Jednodušší varianta je ve vzporu na kolenou, druhá těžší varianta se provádí ve vzporu. Ruce položte na zem ve vzdálenosti větší než šířka ramen. Pomaličku spouštějte trup dolů a těsně nad zemí se zastavte. Vracejte se plynule zpět do vzporu. Lokty se snažte držet od těla.

Pozor: Neprohýbejte v bedrech a držte lokty od těla. Hlavu držte v prodloužení trupu.

2. Rozpažování na zádech



Vezměte do rukou činky nebo naplněné PET lahve. Položte se na zem nebo nejlépe na vyvýšenou podložku, abyste mohly ruce svěsit pod úroveň trupu, předpažte. Plynule rozevírejte ruce do upažení a poté se vracejte zpět do výchozí polohy.

Pozor: lokty paží jsou mírně pokrčené. Neprohýbejte se v bedrech, po celou dobu cvičení je celá plocha zad na podložce

3. Pullover



Vezměte do rukou činky nebo naplněné PET lahve. Položte se na zem nebo nejlépe na vyvýšenou podložku, abyste mohly ruce svěsit za hlavu pod úroveň trupu, předpažte. Obě paže spouštějte mírně pokrčené plynule za hlavu. Svěste ruce dolů až do místa, kdy ucítíte mírný tah na prsních svalech. Poté se vracejte zpět do původní pozice.

Pozor: neprohýbejte se v bedrech. Snažte se držet lokty co nejvíce u sebe.

4. Protažení ve dvojicích



Postavte se bokem k sobě. Zvedněte pravou paži do upažení pokrčmo a opřete se navzájem o ruce a předloktí. Mírným přetočením stranou od sebe protahujte prsní sval. Po 1 minutě vyměňte paže. Pokud nemáte pro cvičení partnera, opřete předloktí o stěnu a přetáčejte se od stěny.

5. Protažení v kleku



V kleku na kolenou předpažte na položte ruce na zem. Přenesením váhy těla na paty protlačte ramena k zemi. Vydržte v této pozici 1 minutu.

Další díl Seriálu vyjde ve čtvrtek 2. 7. 2009

Článek je připraven ve spolupráci s Family fitness Olgy Šípkové.