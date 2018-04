Když chcete mít chytré děti, dávejte jim Omega 3

Omega 3 nenasycené mastné kyseliny jsou látky nezbytné pro vývoj a činnost mozku, navíc podporují centrální nervovou soustavu, ovlivňují správnou funkci sítnice v oku, pozitivně působí na imunitní systém a snižují výskyt zánětů i alergických reakcí. Dostatečný příjem těchto esenciálních kyselin může pomoci snížit hladinu LDL cholesterolu v krvi, a tím chránit srdečně cévní systém, potlačit únavu a částečně i depresi. Omega 3 nenasycené kyseliny mohou také pomáhat čelit riziku artritidy, astmatu, lupenky, ledvinových poruch nebo rakoviny.

Už v mámině bříšku

Co je Omega 3? Nenasycených mastných kyselin (PUFA) existuje celá řada. Ty, o které bychom se jako mámy měly zajímat nejvíce, jsou Omega 3 mastné kyseliny, především kyselina dokosahexaenová (DHA) a kyselina eikosapentaenová (EPA). Patří do skupiny esenciálních kyselin, které si naše tělo většinou nedokáže samo vyrobit a musí je tedy přijímat stravou, ideálně ve formě mořských ryb a korýšů.

Do svého jídelníčku by Omega 3 nenasycené kyseliny měly zařadit už nastávající maminky, protože kyselina dokosahexaenová (DHA) a kyselina eikosapentaenová (EPA) mají vliv na zdraví dítěte dokonce už před jeho narozením. Tyto kyseliny během těhotenství ovlivňují růst a vývoj plodu, především jeho mozku a centrální nervové soustavy. Chrání jej i před rizikem předčasného narození, posilují jeho obranyschopnost a také preventivně působí proti vzniku chronických nemocí.

Studie navíc prokázaly, že DHA v mateřském mléce může rozvíjet IQ kojence. Je ovšem důležité uvědomit si, že mozek roste a vyvíjí se nejen v prenatálním období, ale i během prvních tří let života. Batolata, která mají dostatečný příjem Omega 3 mastných kyselin, se proto budou o pár let později cítit ve škole jako ryba ve vodě.

Kde se bere?

Největším přirozeným zdrojem Omega 3 je rybí maso, a to nejlépe z mořských ryb, které se živí planktonem, krylem nebo řasami. Nejvíce těchto zdraví prospěšných látek obsahují tučné mořské ryby jako makrela, sardinka, losos a sleď. To ovšem neznamená, že by správně krmené sladkovodní ryby našemu tělu nemohly dodat potřebnou dávku Omega 3 mastných kyselin. Doporučený příjem rybího masa pro naši populaci se pohybuje mezi 0,5 až 2 % přijaté energie denně. Což nám dospělým i dětem bez problému zajistí dvě porce tučných mořských ryb týdně.

Ryby jsou důležitou součástí zdravého jídelníčku. Pro malé děti však mohou být alergenem, nehledě na malé kostičky a jejich možnost vdechnutí. Proto se doporučuje zavádět ryby do dětského jídelníčku až od 2 let.



Jenže není ryba jako ryba. Děti, které nemají sklon k potravinové alergii, mohou dostat od ukončeného 10. měsíce již hotový příkrm obsahující rybu, u něhož výrobce garantuje absolutní nezávadnost výrobku. Od jednoho roku já osobně doporučuji jednou za čas zařadit do jídelníčku sladkovodní čerstvé ryby ze sádek, jako je například pstruh duhový, a mořské ryby si dát pouze na dovolené u moře, kde jsou čerstvé a známe jejich původ.

Omega 3 nejen na talíři

Jenže co když naše ratolesti odmítají jíst ryby a představa, že bychom jim jen tak nalily rybí tuk na lžičku, je i pro nás odpudivá? Existuje několik možnosti, jak jim i v předškolním a školním věku dodat dostatečné množství Omega 3. V dětském jídelníčku by neměly chybět vlašské ořechy a mandle a rostlinné oleje lisované za studena z lněného semínka nebo řepky olejné.



Vhodné jsou také výrobky ze sojových bobů a takzvané funkční potraviny obohacené o EPA a DHA, jako jsou například kvalitní rostlinné margaríny, mléčné nebo cereální výrobky. V případě opravdové krize lze Omegu 3 od 3 let věku na doporučení dětského lékaře podávat ve formě ochuceného sirupu nebo tobolek.

Nejlepším přirozeným zdrojem Omega 3 je rybí maso. (Ilustrační snímek)

Obsah omega-3 kyselin v rybách a korýších ve 100 g upravené tkáně

losos atlantský (vařený, pečený) 1,8 g

ančovička (konzervovaná v oleji) 1,7 g

sardinka s kostmi (konzervovaná v rajském protlaku) 1,4 g

sleď (naložený v láku) 1,2 g

makrela (vařená) 1,0 g

pstruh duhový (vařený) 1,0 g

mečoun (vařený) 0,7 g

tuňák (konzervovaný ve vodě) 0,7 g

platýs (vařený) 0,4 g

treska (vařená) 0,1 g

mušle (vařená) 0.7 g

ústřice 0,5 g

garnát (vařený) 0,3 g

