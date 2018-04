Chcete jistotu? Pošlete klíště do laboratoře

Objevili jste po návratu z lesa na svém těle klíště a chcete mít jistotu, že nebylo infikované klíšťovou encefalitidou či lymskou boreliózou? Zabalte ho do igelitového sáčku a pošlete do laboratoře.

V Českých Budějovicích v parazitologické laboratoři klíště podrobí zkoumání a do pěti pracovních dní dají vědět, zda je důvod k obavám. „Obvykle jde ale o dobu kratší, tak do tří dní. Jsme jediná komerční laboratoř, která takovou službu nabízí,“ říká vedoucí výzkumu a vývoje laboratoří Gen Trend Ladislav Burýšek.

Důležitý je zadeček

Kdo je očkován proti encefalitidě a chce mít jistotu, že na něj klíště nepřeneslo boreliózu, zaplatí za laboratorní vyšetření „svého“ parazita necelých 700 korun. Vyšetření klíštěte na encefalitidu přijde na něco málo přes 500 korun. Pokud se ukáže, že klíště skutečně bylo infikováno, píší pracovníci laboratoře zájemci o vyšetření ihned e-mail nebo mu zatelefonují.

„V takovém případě se spěchá, aby mohl člověk neprodleně přistoupit k léčbě. Ale posíláme i dopis s výsledky poštou,“ dodal Burýšek. Pracovníkům laboratoře je jedno, zda jim klíště přijde poštou živé, nebo mrtvé. Důležité je, aby mělo zadeček, který je pro vyšetření nejdůležitější. Přisáté a vyjmuté klíště nesmí být rozmáčknuté.

„Po vyjmutí z kůže vložte klíště do igelitového sáčku, neprodyšně uzavřete a pošlete,“ radí Burýšek. Doby, kdy se klíšťata odstraňovala tak, že se udusila olejem a pak „vytáčela“ z kůže, jsou dávno pryč. Jediným vhodným způsobem, jak se parazita zbavit, je vyviklat jej pinzetou. „Je vhodné dezinfikovat ranku jodisolem,“ radí ředitel Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Josef Trmal.

Právě v Ústeckém kraji žije nejvíce klíšťat infikovaných boreliemi. Největší nebezpečí, že napadení klíštětem vyvolá encefalitidu, je zase na jižní Moravě a ve středních Čechách.

Hlavní je prevence

„Nechat vyšetřit přisáté klíště je dobrá možnost, ale trochu komplikovaná. Daleko jednodušší je účinně se chránit,“ radí Trmal. Tedy používat repelenty a chodit do lesa ve světlém oblečení, aby bylo už lezoucí klíště zřetelné a dalo se odstranit, pravidelně se prohlížet a klíště odstranit z kůže co nejdříve.

„Hlavně u dětí je to prekérní. Rodiče by je neměli pouštět do vysoké trávy, ale jen na posečené zahrady a louky,“ dodává lékař. Proti borelióze zatím očkovací látka neexistuje, očkovat se dá proti klíšťové encefalitidě, tedy zánětlivému onemocnění mozku. A i když ideální doba už minula, i v těchto letních dnech ještě není na očkování pozdě.

„Je pak jen potřeba až do druhé dávky, tedy čtrnáct dní, nechodit do lesa. Po tu dobu by ještě očkování nebylo účinné,“ vysvětluje Trmal. Přestože podle informací Státního zdravotního ústavu hrozí v prázdninovém období nejvyšší riziko, že člověk natrefí na infikované klíště, není podle Trmala potřeba propadat panice.

Pokud kůže kolem ranky po klíštěti jen mírně zarudne, mělo by být všechno v pořádku. „Je třeba kůži pozorovat, a pokud se zarudnutí rozšiřuje a uvnitř kruh zbělá, pak vyhledat lékaře,“ radí Trmal.