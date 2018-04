Chcete dokonalou pleť? Tři kroky k bezchybnému make-upu

Maskovací desatero 1. Zkoušejte odstín

Testování barvy make-upu je nejlepší na spodní části tváře nad čelistí. 2. Správná volba

Vybírejte ze tří odstínů, které se nejvíc přiblíží přirozené barvě vaší pleti. 3. Jak se trefit

Každý odstín nanášejte postupně a ponechejte čas na to, aby mohl reagovat s vaší pokožkou – dozrát. Zkontrolujte se v denním světle. Skvrnka make-upu, odstín. která "zmizí", bude ten správný odstín. 4. Léto, nebo zima

Odstín, který sluší vaší barvě pleti uprostřed zimy, se může zdát na opálené letní kůži bledý a fádní. 5. Překrývejte

Potřebujete-li zamaskovat drobné jizvičky nebo pupínky, použijte o odstín tmavší make-up, než je barva vaší pleti. 6. Pozor na barevné tóny

Většina make-upů je tónována do žluta a vizážisté je doporučují více než ty laděné dorůžova. 7. Pleť v barvě oliv

Pro nazelenalý podtón barvy pleti zkuste make-up s nádechem žluté. 8. Světlé tóny ne

Mají totiž tendenci zvýraznit nedostatky a zviditelnit rozšířené póry. 9. Růžové líce

Make-upy s růžovým nádechem jsou vhodné pro mladé romantické dívky. Je-li vám nad pětadvacet, vybírejte spíše z béžových odstínů. 10. Péče před a po

Než se pustíte do nanášení přípravku, pleť hydratujte oblíbeným krémem s UV faktorem, pokožka make-up lépe přijme. Na závěr dne se vždy dokonale odličte mlékem, tonikem a ošetřete kůži nočním krémem.