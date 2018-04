Chcete do modelingu? Nehubněte, to je blbost, říká ředitel agentury

Dívka týdne

Dívkou uplynulého týdne stala 18letá Lucie K. z okresu Brno. Lucie se dostává do úzkého výběru, ze kterého po dvou měsících vzejde jedna výherkyně, ta pak automaticky postoupí do semifinále Schwarzkopf Elite Model Look.

Lucie se přihlásila díky OnaDnes.cz, a tak získává balíček v hodnotě 1 800 korun - kulmu na vlasy od Rowenty z exkluzivní kolekce Rowenta for Elite Model Look, vlasovou kosmetiku Schwarzkopf a přípravky na pleť značky Bioderma. Ten získají všechny vybrané dívky, které se přihlásí a do kolonky "Kde jsi se dozvěděla o castingu" vyberou možnost OnaDnes.cz.

Jak se stát novou hvězdou modelingu? Snadnou cestou, jak se dostat pod křídla dobré modelingové agentury, která se postará o úspěšnou a dlouhotrvající kariéru, představuje letošní ročník prestižní soutěže nových modelek Schwarzkopf Elite Model Look 2012. Přijít můžete na vyhlášené castingy (jejich seznam najdete na plakátě ve fotogalerii) či se přihlásit na facebookových stránkách Elite. Hlavními kritérii je výška nad 170 cm a věk mezi 13 a 22 lety. Není nutné, aby se dívky hlásily samy, pokud víte ve svém okolí o vhodné adeptce na kariéru úspěšné modelky, neváhejte a jednejte. Ten, kdo přihlásí dívku, s níž agentura uzavře smlouvu, získá finanční odměnu ve výši 10 000 korun! OnaDnes.cz je jedním z hlavní partnerů soutěže, a tak s námi máte možnost získat každý týden balíček v hodnotě 1 800 korun, ve kterém najdete dárky od sponzorů: kulmu na vlasy od Rowenty z exkluzivní kolekce Rowenta for Elite Model Look, vlasovou kosmetiku Schwarzkopf a přípravky na pleť značky Bioderma.

Příprava trvá až dva roky

Spousta dívek sní o nablýskaném světě módy, ve kterém se touží prosadit jako úspěšné modelky, co nosí modely Chanel, Dior či Prada, setkávají se se světovými celebritami a módní návrháři je zahrnují drahým oblečením a doplňky. Modeling je ale především náročná práce, běh na dlouhou trať.

Přípravná fáze pro modelku trvá až dva roky, po které se dívka připravuje na kariéru, tvoří si book - portfolio fotografií, pracuje pro menší zakázky. Až v momentě, kdy je připravená fyzicky i psychicky, ji mateřská agentura vyšle na mezinárodní trh.

"Jako agentura musíme cítit, že je dívka připravená a že zvládne konkurenční prostředí. Pro nás je kontraproduktivní, abychom modelku poslali ven příliš brzo a ona to nezvládla," vysvětluje Saša Jány, ředitel české pobočky Elite Model Management.

Proč agentura nepošle dívky hned? Důvodem jsou náklady, které dobrá modelingová agentura na dívky vynakládá. Platí fotky do booku, tzv. set karty, což jsou vizitky každé modelky, letenky do zahraničí, úpravu vlasů atd. A tyto náklady se samozřejmě musí vrátit zpět, ovšem ne z modelčiny kapsy, ale ve formě zakázek, které agentury modelce zpostředkují.

Zaplať a budeš modelka. Nesmysl

Bohužel i přes veškerou informovanost existují modelingové agentury, které od dívek vybírají peníze a nejrůznější poplatky. "Seriózní agentura nikdy nechce od modelky, aby platila nějaký poplatek nebo aby absolvovala placený kurz. Pokud se spolupráce něčím takovým podmiňuje, je to neseriózní," pokračuje Jány. "Kurzy modelek a různé certifikáty z nikoho modelku neudělají."

Místo placených kurzů je lepší oslovit agenturu přímo, poslat své fotky bez make-upu a počkat na případný zájem. Ideální řešení představují veřejné castingy, ty letos pořádá agentura Elite ve čtrnácti městech po celé republice od 11. do 24. dubna pod názvem Schwarzkopf Elite Model Look 2012.

"Nehledáme konkrétní typ, pro nás nemusí být děvče ani prvoplánově krásné. Nehledáme Miss, dokonalou tvář. Může mít výrazný profil, odstávající uši, pihy, to všechno může být plus. Jde o to, aby to dohromady zafungovalo jako celek," říká ředitel prestižní modelingové agentury Elite, která v současnosti zastupuje Hanu Jiříčkovou, Denisu Dvořákovou, Michaelu Kociánovou, Karolínu Mrozkovou a další velmi úspěšné Češky a Slovenky.

"Hledáme modelku, která bude moci dělat světové přehlídky, katalogy, kampaně – univerzální typ. Hlavně takovou, která má ambice, protože bez toho to nejde," vysvětluje Jány.

Trendy diktují Lagerfeld, Prada a Wintourová

Často se diskutuje o mírách dívek, které modeling dělají či se mu chtějí věnovat. Míry 90-60-90 se v současnosti hledají mezi modelkami těžko. "Uváděné míry jsou přežitkem soutěží Miss. U nás, pod tlakem návrhářů jako Marc Jacobs, Miuccia Prada či Karl Lagerfeld a šéfredaktorů typu Anny Wintourové, zachováváme jedinou míru, a tou je maximálně 90 centimetrů přes boky."

"Pokud slečna aspiruje na vrcholový modeling, nesmí mít více jak 90 centimetrů přes boky. Nutno si však uvědomit, že vrcholový modeling dělá cca 1000 dívek na světě, z toho 700 z nich skutečně aktivně pracuje. Komerční modeling ale nemá taková přísná kritéria. Máme modelky, které mají přes boky o pár centimetrů více a výborně pracují," hovoří Jány.

"Dogma módního průmyslu platí jen do určité míry a jen pro velmi omezený počet modelek, které chtějí dělat přehlídky haute couture a pret-a-porter. Jinak jsou pravidla mnohem liberálnější. Pro vysokou, hezkou a štíhlou dívku se vždycky trh najde."

Hubnout kvůli modelingu? Hloupost!

Přirozená štíhlost v případě modelingu hraje velmi důležitou roli. Jedná o náročnou práci a tělo potřebuje energii, aby vše zvládlo. Pověsti o anorektičkách jsou nadsazené, což potvrzuje i ředitel Elite. Sama agentura si dívky hlídá a směruje je nejen po stránce kariéry, ale i vlastního zdraví. S anorexií se sám podle svých slov u svých svěřenkyň nesetkal, více ho trápí špatné stravování než jeho nedostatek.

"Co vidíme, jsou děvčata, která mají již v patnácti letech velmi špatné stravovací návyky. Jakmile začnou zdravě jíst a pravidelně se hýbat, tak se postava upraví. V bocích lze zdravou stravou ubrat 3 až 4 centimetry. Ale pokud to nestačí, absolutně nedoporučuji dívkám, které by měly hubnout 10 kilo, aby s modelingem vůbec začínaly. Za tím si opravdu stojíme a s tímto jdeme na letošní castingy. Jakmile někdo nemá přirozené predispozice, je největší hloupostí kvůli modelingu hubnout."

Krása k úspěchu nestačí

Vzhled nepředstavuje záruku k úspěchu. "Krásných holek je kvantum, všechny jsou krásné či nějak zajímavé, ale právě profesionalita tvoří více než polovinu úspěchu," hovoří o předpokladech pro úspěšnou kariéru modelky Saša Jány z Elite.

"Jazyková příprava je důležitá. Nevadí nám rovnátka na zubech, ale pokud modelka neumí alespoň trochu anglicky, nemůže pořádně komunikovat ani s fotografem, ani s klientem."

"Spoustu času nevěnujeme pouze dobré prezentaci na castinzích, ale také mentální přípravě, aby později zvládla odloučení od rodiny, aby uměla vystupovat profesionálně. Naštěstí jsou dnes dívky mnohem informovanější a připravenější než před 15 - 20 lety. Tehdy děvčata zažívala kulturní šok mezi Košicemi a New Yorkem."