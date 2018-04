Chcete chlapce? Jezte banány!

Nedávno proběhl ve Velké Británii průzkum, při kterém se vědci ptali rodičů, jestli by chtěli mít vliv na to, zda se jim narodí chlapec, nebo děvče. Čtyři z deseti dotázaných přiznali, že by tuto skutečnost velmi rádi ovlivnili, uvádí BBC. Jeden z pěti respondentů by byl ochotný za tuto možnost dokonce i zaplatit.

Zmenšující se rodiny

Sociologové předpokládají, že tato "posedlost" pohlavím na přání přímo souvisí se zmenšujícími se rodinami. Zatímco v poválečné generaci bylo pravidlem, že každá rodina měla čtyři až pět dětí, v současné době mají evropské rodiny průměrně dvě děti.

A to je právě problém. Protože pokud naši prarodiče zplodili čtyři až pět dětí, existovala velká pravděpodobnost, že se pohlaví "promísí" a v rodině tak bude dostatek dívek i chlapců. S ubývajícím počtem potomků tato pravděpodobnost prokazatelně klesá.

Ačkoli lékaři při umělém oplodnění dokážou provést selekci pohlaví, v České republice se jedná o nedovolenou praktiku, která je považována za neetickou. Rodičům, kteří touží ovlivnit pohlaví svého nenarozeného potomka, tak zbývá jen široká paleta babských rad.

Banány a výplachy

Většina doporučovaných praktik, které by údajně měly mít vliv na pohlaví dítěte, souvisí s prostředím vaginy. Jedna z teorií například tvrdí, že mužské spermie mnohem obtížněji přežívají v kyselém prostředí vaginy než spermie, které nesou chromozom X. Zejména v osmdesátých letech bylo proto rozšířené přesvědčení, že pokud chce žena porodit chlapce, měla by si před sexem provést výplach pochvy, nebo ji alespoň pořádně vysprchovat.

Další oblíbenou praktikou jsou speciální sexuální polohy, které by údajně měly ve zplození potomka vytouženého pohlaví pomoci. Protože je prostředí vaginy méně kyselé u děložního čípku, je údajně pro zplození chlapce nejúčinnější sexuální poloha, při které je žena nahoře. Penetrace je tak hlubší a k cíli doputují dřív mužské spermie.

A pak je tu samozřejmě jídelníček. Nedávný výzkum realizovaný na univerzitě v Oxfordu a uveřejněný v posledním čísle Royal Society Journal Biological Sciences prokázal, že draslík (jeho vysoký obsah je například v banánech) prospívá spermiím s chromozomem Y. Zatímco hořčík (obsahují jej zejména ořechy, sója a listová zelenina) je zase pravým požehnáním pro spermie s chromozomem X. Podle tohoto výzkumu se také více chlapců rodí ženám, které mají vysokokalorický jídelníček.

Ačkoli někteří rodiče jsou ochotni na úspěšnost těchto metod přísahat, odborníci se k nim staví většinou velmi skepticky. Žádný z výzkumů totiž nedospěl k průkazným výsledkům, které by potvrzovaly, že pohlaví dítěte lze ovlivnit životním stylem, sexuální polohou nebo jinou podobnou praktikou.