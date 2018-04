Chcete čerstvé ovoce, zeleninu a další dobroty? Najděte si svůj Farmářský trh!

najděte si nejbližší farmářský trh PRAHA:

Vítězné náměstí (Kulaťák), Praha 6 - Dejvice

každou druhou sobotu (4. 9. švestkové trhy), 8 - 14 hodin Náplavka (na Rašínově nábřeží pod Palackého mostem), Praha 2

každou sobotu, 9 - 16 hodin Praha 9 - Dolní Počernice, u rohu ulic Bakurinova a Stará obec

každý pátek (až do listopadu), 13 - 18 hodin Pěší zóna Anděl, Praha 5 - Smíchov

poslední trhy v pátek 3. 9. od 8 do 18 hodin Pankrác, Praha 4, před obchodním centrem Arkády

každou středu až do konce září, 7.30 - 18 hodin Holešovice, Praha 7, v Holešovické tržnici v hale číslo 22

všední den 8 - 16 hodin, v sobotu 8 - 13 hodin Čakovice, Praha 9, náměstí J. Berana

každou středu (v budoucnu možná v sobotu dopoledne), 8 - 17 hodin Vršovice, Praha 10, Kubánské náměstí

každé úterý a čtvrtek od 8 - 18, v sobotu od 8 - 14 hodin Suchdol, Brandejsovo náměstí, Praha 6

každý čtvrtek, 12 - 18 hodin Klánovice, Slavětínská ulice, Praha 9

každou sobotu do listopadu, 8 - 12 hodin Trhy v nákupní Galerii Fénix, Vysočanská, Praha 9 - Vysočany

každou sobotu, 8 - 12 hodin Sluneční náměstí, Praha 13

Každý čtvrtek září - říjen, 14 - 20 hodin Radotín, Praha 16 Radotín, náměstí Osvoboditelů

pátek 3. 9., 17. 9., 1. 10. a 15. 10., 10 - 18 hodin Karlínské náměstí, Praha 8 - Karlín

každou sobotu až do 30. 10., 7.30 - 14 hodin Zbraslav, Praha 5, Zbraslavské náměstí

sobota 11. 9., 18. 9., 8 - 14 hodin Stará náves, Praha 18 - Letňany

až do října každou druhou sobotu (4. 9. příště 18. 9.), 6.30 - 13 hodin MIMOPRAŽSKÉ TRHY: Průhonice, Květnové náměstí

každý čtvrtek, 13 - 18 hodin Říčany, Masarykovo náměstí

každou sobotu, 7.30 - 12 hodin Dobříš, náměstí

každou druhou sobotu v měsíci (příště 11. 9.). naposledy 6. 10., 8 - 12 hodin Domažlice, náměstí

sobota 11. 9., 2. 10., 13. 11., 12 - 17 hodin Litomyšl, Toulcovo náměstí

každou druhou sobotu, příště 11. 9., 8 - 11 hodin Černošice, u hotelu Kazín

každou druhou sobotu (4.9, příště 18. 9.), 8 - 11 hodin Pardubice, Polabiny 2, náměstí u pošty

od 4. 9. každou sobotu, 8 - 12 hodin Plzeň, u Mlýnské strouhy

každou druhou sobotu do konce října (11. 9...), 8 - 13 hodin Karviná, náměstí T. G. Masaryka

neděle 19. 9., 9 - 12 hodin Příbram, Dvořákovo nábřeží

sobota 25. 9., 8 - 12 hodin Beroun, Husovo náměstí

vždy ve středu a v sobotu, 6:30 - 12 hodin Chlumanský trh, u obecního úřadu

poslední letošní trh 4. 9., 8 - 12 hodin Klatovy, Družba

sobota 4. 9., 9. 10., 6. 11., 7 - 12 hodin Tišnov, náměstí

každou sobotu až do 6. 11., 8 - 11 hodin Zlín, Soudní ulice

každý všední den 7 - 16 hodin, v sobotu 7 - 13 hodin