Chcete být lepší? Poradíme vám!

Ve speciálním letním seriálu, jehož úvodní díl právě čtete, vám přineseme rady, jak se lepším skutečně stát. Jak přestat kouřit, začít sportovat, přestat podvádět svého partnera nebo se stát džentlmenem silnic.



Předsevzetí, že „se sebou konečně něco udělám“, nemusí padat jenom o silvestrovské půlnoci. Možná, že léto je k tomuto kroku ještě vhodnější doba než poněkud zprofanovaný začátek roku, kdy si sice spousta lidí dává mnoho nejrůznějších závazků, ale stejně je nesplní.



Vždyť čtrnáctidenní dovolená může být ideálním startem třeba k tomu, abyste si už nikdy nezapálili cigaretu. Samozřejmě si neděláme iluze, že díky seriálu Jak být lepší „vychováme“ samé Mirky Dušíny. To ani není cílem seriálu.



Na druhou stranu však platí, že by měl každý začít především sám u sebe, pokud chce, aby se k němu i ostatní lidé chovali lépe, aby se stal vzorem například pro své děti. Budeme spokojeni, pokud se náš seriál stane aspoň pro někoho z vás impulzem k tomu, aby se skutečně stal lepším. Chtěli bychom, aby si každý z našeho seriálu vzal to své. Každý člověk ví sám nejlépe, kde ho tlačí bota. Budeme vycházet z doporučení a poznatků psychologů, lékařů a dalších expertů, kteří mají s různými lidskými neřestmi (a především s jejich nápravami) dlouholeté zkušenosti.



Nasměrujte svůj život správným směrem



Neočekávejte však nějaké obsáhlé, do posledního detailu propracované studie, v nichž byste nalezli podrobné odpovědi na všechny otázky, které vás při čtení jednotlivých témat mohou napadnout. Půjde spíše o základní rady, o hlavní body, které by vás měly nasměrovat na správnou cestu. Některé díly našeho seriálu doplníme i o kontakty na odborná pracoviště nebo organizace, adresy jejich internetových stránek, kde najdete další informace. Kam se případně budete moci obrátit s dalšími dotazy či žádostmi o radu, jak postupovat dál, abyste dosáhli stanoveného cíle.



Samozřejmě, že bude záležet na každém z vás, nakolik se budete chtít stát lepším. Pokud se na tuto nelehkou cestu vydáte, budeme se snažit vám poradit i v tom, jak se znovu nevrátit na začátek, jak své předsevzetí rovněž naplnit.



Zítra vám přineseme první rady, jak se zbavit jednoho z nejhorších lidských zlozvyků ohrožujících zdraví - kouření.