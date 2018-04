Chcete být jako Victoria? Pak potřebujete luxusní doplňky

Módní styl Victorie Beckhamové je znamenitý a velice vybíravý. Její outfity jsou vždy luxusní, jedinečné a stylové. Victorie patří mezi hvězdy, které si na svém vzhledu zakládají za všech okolností.

Když přijde na veřejné působení, pokaždé se obleče do něčeho, čím mezi ostatními vynikne na plné čáře. Nejčastěji ji můžeme vidět v elegantních a velice ženských modelech šatů, které zdůrazňují její štíhlou postavu.

Raději než do extravagantních modelů se manželka slavného fotbalisty Davida Beckhama obléká do klasických modelů. Často je kombinuje s opravdu vysokými podpatky, které její postavu opticky prodlužují a ještě více zeštíhlují. Nebesky vysoké podpatky pak Victoria obouvá i v případě, je-li oblečena do ležérních outfitů, jako jsou džíny nebo kraťasy. Své podpatky prostě miluje.

Módní doplňky ve znamení minimalismu

Co se módních doplňků týče, je Victoria Beckhamová spíše minimalistická. Důvod je jednoduchý. Ráda totiž přitahuje pozornost svým oblečením. Z módních doplňků pak dává nejčastěji přednost velkým slunečním brýlím nebo luxusním a drahým kabelkám, jako je Birkin Bag od Hermes.

Jak na to?

Chcete-li "okopírovat" elegantní a sexy look bývalé zpěvačky a současné módní návrhářky Victorie Beckhamové, recept je následující.

Vybírejte vždy modely, které zdůrazní vaše přednosti a zakryjí i sebemenší nedostatky.

Šatník zaplňte stylovými a nadčasovými kousky, jako jsou vypasovaná sáčka, padnoucí kalhoty, šaty s důrazem na ženskost nebo elegantní kabátky.

Nezapomeňte ani na lodičky s vysokými podpatky a apartní kabelky, vždy ladící s vaším celkovým outfitem.

Pokud na rozdíl od Victorie dáváte přednost spíše ležérnímu oblečení, vždy modely zkombinujte s vybranými modely bot na podpatku.

Obsah svého šatníku zbavte vytahaných mikin a svetrů a pro začátek je nahraďte klasickými a základními kousky, jako jsou dlouhé topy, saka nebo legíny. Postupně investujte do luxusnějších a sexy kousků, které vašemu celkovému vzhledu dodají šmrnc.

Nezapomínejte ani na vždy perfektně upravené vlasy a dokonalé líčení.

Tajemství Victorie Beckhamové spočívá v elegantním a sexy stylu, perfektních kombinacích a touze vypadat vždy skvěle. Inspirace můžete čerpat nejen z oblečení, které Victoria Beckham nosí, ale také z kousků, které pro svou vlastní módní značku vytváří.