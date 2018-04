Chcete být homeopat? Nemusíte být lékař

Na co si dát pozor při výběru homeopata? Dobrý homeopat by neměl podmiňovat nasazení a účinnost homeopatické léčby vysazením všech léků školní (klasické) medicíny. Honoráře se pohybují většinou maximálně kolem 1000 Kč za vstupní vyšetření a kontroly by měly stát zhruba polovinu. Podezřelý je homeopat, který vám odmítá sdělit název léku, který vám předepsal