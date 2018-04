Chcete být alespoň den princeznou ze zámku? Zkuste to na vlastní svatbě

ZÁMEK ZBIROH - první zmínky o původně gotickém hradu se objevují již v roce 1193. Jedním z prvních vlastníků byl král Přemysl Otakar II. Hrad byl v průběhu století přestavěn do současné podoby na novorenesanční zámek. Žili zde i římští císaři Karel IV., Zikmund a Rudolf II., proto se o něm mluví jako o zámku tří císařů. V letech 1914-1928 tu bydlel malíř Alfons Mucha s rodinou. Od roku 1943 do roku 1945 byl zámek sídlem štábu SS. Po roce 1945 přešel zámecký areál do majetku Československého státu a do roku 1997 jej využívala armáda. Poté připadl ve velmi zdevastovaném stavu městu Zbiroh, které jej odprodalo v roce 2004 společnosti Gastro Žofín. Pro veřejnost byl po náročné rekonstrukci poprvé v historii otevřen od 18.6. 2005.