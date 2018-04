Chcete běhat? Zkuste to na veřejných trénincích Nike

Chcete začít běhat, ale nevíte jak nebo nemáte s kým? Samotné vás to nebaví? Zkuste to s Nike. Přijďte každé úterý a čtvrtek do pražské Stromovky, kde už bude čekat zkušený trenér a pár dalších začínajících nadšenců. Uvidíte, že běhání není dřina, ale pořádná legrace.