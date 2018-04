Chcete, aby vaše dítě jedlo zdravě. Nedávejte mu peníze na svačinu

Prázdniny jsou v trapu, potřebné pomůcky dokoupeny, vaše děti pochopily, že zvonění budíku není zlý sen, ale smutná realita, a vy už zase trpíte zářijovým syndromem (rádoby)dokonalého rodiče: nehodláte se spokojit jen s tím, že dítě den co den spořádaně, ač v polospánku, odkráčí do vzdělávací instituce, ale chcete také, aby bylo tělesně a duševně fit a správně se vyvíjelo.

Takže svádíte - stejně jako tisíce dalších otců a matek - boj o včasný odchod dítka do postele, o den předem připravené učení a především o zdravý jídelníček. Děti vám však situaci nijak zvlášť neusnadňují. Všechno, co jim připravíte k svačině, je fuj, hnusné, nejedlé a zoufale trapné - především obligátní houska s něčím nebo ovoce, rozpatlané nejpozději před první přestávkou v nevzhledné pyré. Jenže bez svačiny to prostě nejde...

Kauza svačina

5 tipů na zdravou svačinu do školy Celozrnné pečivo (nejlépe kváskové, nikoliv kvasnicové) s lučinou a rajčetem

Celozrnná bageta s máslem a plátky pečeného krůtího masa, paprika

Mix sušeného ovoce (neslazené) a oříšků (nesolené, nepražené)

Sýr cottage se "zeleninovými prsty" (sýr cottage smíchaný s tvarohem v poměru 2:1, zelené bylinky + zelenina: mrkev, kedlubny nakrájená na podélné kousky, kterými se sýr nabírá), celozrnné pečivo

Svačinka z tvarohu a jogurtu se spařenými jablky či jiným ovocem (bez cukru), rozinkami, oříšky, semínky či skořicí

Má-li lidské tělo správně fungovat, potřebuje pravidelně přijímat dostatečné množství kvalitních, zdravých a výživných potravin. Proto by mezi snídaní, obědem a večeří neměly chybět svačiny, tvrdí odborníci.

"Pokud dítě nesnídá nebo jen lehce a zároveň málo nebo nevhodně svačí, dochází ke kolísání hladiny cukru v krvi, a tak je unavené a nesoustředěné," vysvětluje výživová poradkyně Monika Divišová. "Naopak po sladkostech, jako jsou čokolády, limonády, sušenky, sladké cereálie nebo pečivo, se hladina cukru díky takzvaným rychlým sacharidům ještě více rozkolísá, což vede k hyperaktivitě a agresivitě."

Samostatnost ano, ale...

Možná vás nebaví se s potomkem každé ráno handrkovat nad svačinovým boxem nebo odpoledne vyhazovat okoralé pečivo a nakouslé jablko, přesto buďte radši za rodiče drába, než abyste nechali zodpovědnost za výběr svačiny na školákovi. "Pokud dáte dětem místo zdravé svačiny peníze, aby si samy něco koupily, pravděpodobně to bude sušenka, čokoládová tyčinka nebo přeslazené nápoje," varuje výživová poradkyně.

Odhlédneme-li od nedostatečné nutriční vyváženosti takových pokrmů a jejich přemrštěné ceny, určitě bychom si měli být vědomi toho, že dětský jídelníček sestavený převážně ze sušenek, čokoládových tyčinek, párků v rohlíku nebo chipsů může mít za následek různé zdravotní potíže, jako je snížená imunita, nadváha, bolesti hlavy, psychické potíže nebo třeba akné.

Jak na to?

Podle Moniky Divišové by ideální svačina měla obsahovat vyvážený poměr všech základních výživových prvků, jako jsou komplexní sacharidy (nejlépe celozrnné pečivo), bílkoviny (sýr cottage, tvaroh apod.), zdravé, tělu prospěšné tuky (třeba nesolené a nepražené oříšky), vitaminy, minerály a vláknina (zelenina). Důležitou součástí zdravého stravování dětí je i pitný režim s doporučenými 1 - 2,5 litry (podle věku) neslazených tekutin denně.