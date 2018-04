Chcete, aby vám to v manželství klapalo? Vezměte si muže s nižším IQ

Zatímco pánové jsou vzrušiví vizuálně, u žen je složitější zjistit, co je přitahuje. Ženský mozek a jeho sexuální...

Není pochyb o tom, že muži touží po krásných ženách, ovšem pro vztah by na ně měli zapomenout a vybrat si méně...

Většinu žen přitahují muži, u nichž nemají jistotu, jak moc je mají ve skutečnosti rádi. Potvrzuje to nová studie...

Proč ženy milují tlusté muže? Nejsou ješitní a je s nimi lepší sex

Je jich čím dál tím víc a vypadá to, že ženám to nevadí. Muži při těle s pořádným pupkem jsou totiž v kurzu. Čím to je,...