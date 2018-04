Chcete, aby boty vydržely? Pořádně se o ně starejte

Boty do pračky nepatří

Nejšetrnější způsob čistění obuvi je pomocí jemného kartáčku, případně s pomocí vlhkého hadru. Když už potřebujete boty vyčistit důkladněji, rychle je umyjte ve vlažné mýdlové vodě.

Oblíbená pračka není pro obuv vhodná a může boty poškodit. Boty zkrátka nejsou stavěné na dlouhodobé namáčení a působení poměrně agresivních prášků. Oboje může boty rozlepit nebo také změnit jejich vlastnosti, samozřejmě směrem k horšímu.

Vysychat by měly pozvolna

Po běhání je dobré vyjmout stélky a nechat je vyschnout. A když promoknete, sušte boty pozvolna. Stačí do nich vložit novinový papír, který nasaje většinu vlhkosti.

Prudké sušení na rozpáleném radiátoru nebo fénem může poškodit jak textilii, tak lepené spoje. Stejně tak není dobré nazouvat si ještě vlhké boty. I to totiž zkracuje jejich životnost.

Impregnační spreje vám nepomohou

Vyrazit si zaběhat po dešti, kdy je krásně provoněný vzduch, je určitě krásný zážitek. Jen kdybyste tak neměli v botách jezírko poté, co šlápnete do louže, nebo jen od kapek vody odlétávajících od špiček.

Možná vás napadlo nastříkat je impregnačním sprejem. Nedělejte to, byly by to vyhozené peníze.

Pokud totiž máte klasické běžecké boty se svrškem ze síťoviny a syntetické kůže, nemá to smysl. Impregnace vaše nohy v takové obuvi v žádném případě před vlhkem neochrání.

Takovéto ošetření má smysl pouze u bot, které mají relativně nepromokavý svršek se speciální úpravou už z továrny. A tím především textilní síťovina rozhodně není.

Pokud tedy chcete běhat i za mokra, smiřte se s vodou nacucanými ponožkami, nebo si kupte běžecké boty s membránou – například Gore Tex.