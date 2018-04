Chceš být modelkou? Nemaluj se a nebarvi si vlasy, vzkazuje Krainová

Potenciální modelky se musely obrnit trpělivostí a vydržet i hodiny čekání v předlouhé frontě. Dokonalá průprava do budoucnosti, vždyť profesionálky tráví na castinzích nemálo času.

Na sto padesát dívek dorazilo ve středu odpoledne do Obchodního centra Chodov. "Jsem nadšený. Na to, že v Praze máme castingy dva, je účast na tomto prvním obrovská," řekl ředitel agentury Elite Saša Jány.

Celým odpolednem provázela Simona Krainová, která na začátku vysvětlila, jak je casting zorganizovaný.

Elite Model Look 2011 - casting Praha, Simona Krainová, Saša Jány

Rozhovor se Simonou Krainovou čtěte na našich stránkách v pondělí 9. 5. 2011.

Dívky dostaly formuláře, kde vyplnily základní informace o sobě. Například výšku, hmotnost, své míry, na jakou školu chodí, jaké mají zájmy. Poté se každá adeptka na modelku přišla představit porotě, ve které usedli zástupci agentury Elite i Simona Krainová. Na závěr rozhovoru ještě potřebné foto a celý kolotoč mohl pokračovat.

"Ptali se mě, kam chodím na školu a o kolik jsem za poslední rok vyrostla," svěřuje se šestnáctiletá Káťa hned poté, co ji porota "propustila". "Nechci, aby to znělo jako vychloubání, ale myslím, že jsem hodně štíhlá. Ale mám to dané přirozeně, nemusím držet diety, což je podle mě pro modelku velká výhoda. A pak možná charisma," odpovídá na otázku, čím si myslí, že by mohla porotu zaujmout.

"Hledáme především přirozenou krásu. Na castinzích se často setkáváme s dívkami, které přijdou přelíčené nebo přestajlované. Tohle my ale nehledáme. Potřebujeme vidět, jak dívka doopravdy vypadá," říká Simona Krainová.

Dívkám, která se tedy chystají na některý z dalších castingů Elite Model Look, Simona radí: "Nebarvi se, nestříhej si vlasy, nech vše, jak je od přírody. Naši experti ti potom poradí. Hlavně zbytečně neexperimentuj."

Mezi dívkami ve věku od 13 do 22 let se objevila i mistryně světa v hip-hopových formacích Dominika Hájková. "Všechna ta světla, krásné holky... Chtěla bych to podobně, tohle mě na modelingu hodně láká," dodává.

Aby se dívky při čekání na svých pár minut před porotou nenudily, připravila pro ně agentura Elite doprovodný program: prezentaci účesových trendů Schwarzkopf, možnost nechat se nalíčit vizážistkami, otestovat kvalitu svých vlasů či pleti.

Inspirací všem modelinguchtivým slečnám byla úspěšná modelka Denisa Dvořáková, která svou kariéru odstartovala právě díky Elite Model Look. "Tahle soutěž mi otevřela dveře do modelingu. Začala jsem cestovat, fotit kampaně. Za svůj největší úspěch považuji titulní stranu italského Vogue, kampaně Dolce&Gabbana, Versace, Dior či Chanel," svěřila se.