Chceme se nechat hýčkat, tvrdí účastnice módního víkendu

Módní událost roku Prague Fashion Weekend se blíží. My už díky vám, čtenářkám a čtenářům, známe deset žen a dívek, které během módního víkendu proměníme.

Našim budoucím modelkám jsme poslali několik otázek a vy si teď můžete přečíst, co o sobě napsaly.

Dagmar Janďourková, 34 let, Praha

Office managerka, momentálně na mateřské dovolené, vdaná, syn (11 měsíců)

Jaká byla vaše motivace přihlásit se do soutěže?

Změnit svůj vzhled a nechat se hýčkat jeden den profesionály.



Máte i sebemenší zkušenost s modelingem či fotomodelingem?

Nezúčastnila jsem se žádné podobné soutěže. Pouze mám jednu zkušenost s fotomodelingem před mnoha a mnoha lety.

Jaký styl oblékání preferujete?

Když mohu, tak sportovně laděnou pohodlnou eleganci.



Jaký je váš nejoblíbenější kousek oblečení, doplněk?

Sluneční brýle. Jedny raybany do města a na sport Oakley Radar.



Máte nějaký módní vzor?

Nemám žádný.



Jakou barvu na oblečení nejraději nosíte?

Bílou, růžovou a světle zelenou.



Umíte chodit/chodíte na podpatcích?

Umím, ale na podpatcích jsem léta nestála.

Co nebo kdo vás zaručeně rozesměje?

Momentálně můj syn. Jinak vtipná poznámka, osobní příběh.



Oblíbené jídlo, hudba, umělec...

Mám ráda italskou kuchyni, hlavně špagety aglio olio, dobré bílé i červené víno. Z herců to budou určitě Woody Harelson, Marek Taclík, Meryl Streep.

Jak byste sama sebe charakterizovala v několika málo větách?

Obětavá, usměvavá a upřímná.

Lenka Vítková, 28 let, Praha (Jilemnice)

Učitelka v anglické MŠ, svobodná

Jaká byla vaše motivace přihlásit se do soutěže?

Líbila se mi nabídka profesionálních fotografií, které výherkyním vytvoříte. Jde o to zkusit něco nového. Nevím, co přesně očekávat, ale to je na tom to hezké.



Máte i sebemenší zkušenosti s modelingem či fotomodelingem?

S modelingem mám minimální zkušenost, a to ještě ze studijních let.

Jaký styl oblékání preferujete?

Mám ráda sportovní, ale zároveň elegantní módu. Pracuji ve školce, tudíž den trávím v teniskách, džínách a tričku. Ráda se oblékám i společensky, ale těch příležitostí je minimum. Pokud jdu s kamarády na vínko, většinou si vezmu úzké džíny, hezký top, doplňky a nevyhýbám se botám na podpatku. Musím se hlavně cítit pohodlně.

Jaký je váš nejoblíbenější kousek oblečení, doplněk?

Hodinky značky Axcent of Scandinavia s širokým bílým koženým páskem a růžovým středem. Jsou to hodinky, které jsem dostala od rodičů za ukončení VŠ. Vybrala jsem si je ale sama.



Máte nějaký módní vzor?

Nikdy jsem nebyla na to mít nějaký vzor, ať už sportovní či módní. Ale pokud bych měla jmenovat jednu osobu z oblasti módy, byla by to Alena Šeredová.

Jakou barvu na oblečení nejraději nosíte?

Barvy mám ráda. Záleží na konkrétním kousku oblečení. V zimě nosím jiné barvy než v létě. Také se oblékám podle nálady, ale to asi každý.

Umíte chodit/chodíte na podpatcích?

Troufám si říci, že umím. Mám ráda podpatky.

Co nebo kdo sás zaručeně rozesměje?

Určitě náš pes Jack Russel Terier. Je mu rok, jmenuje se Benjamin a je to pěkný divoch.



Oblíbené jídlo, hudba, umělec...

Jídlo: rýže, opečená zelenina, ryba

Hudba: Amy Winehouse, Dara Rollins, Robbie Williams, Pink

Herec, herečka: Pavel Liška, Tatiana Wilhelmová

Jak byste sama sebe charakterizovala v několika málo větách?

Jsem sportovní typ holky, která má ráda zábavu s partou kamarádů. Mou velkou slabinou je nerozhodnost. Jsem upřímná, veselá a teď už mohu i říci, že dochvilná.