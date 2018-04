Chceme porazit muže v běhu, ale jsme v krizi. Neběháme

2:00 , aktualizováno 27. července 9:26

Před prázdninami jsme se v redakci OnaDnes.cz rozhodly, že to mužům pořádně natřeme. Ukážeme jim, že ženy jsou lepší běžkyně než muži. A chtěly jsme být vzorem pro všechny ostatní soutěživé ženy. Jenže je takřka půlka prázdnin a my jsme se propadly do hluboké krize. Takřka neběháme. A tak jsme vyrazily pro radu za odborníkem. Třeba máte podobný problém a pomůžeme i vám.