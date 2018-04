Sexismus v Hollywoodu je hloupost, mám spoustu práce, říká Theronová

„Nastal čas, aby si ženy uvědomily, že to, jak vypadají zvnějšku, není to nejdůležitější a že není pravda, že jsme méně vážené, když zestárneme. Teď, když je mi jednačtyřicet, mám mnohem víc práce než před dvaceti lety, a dokonce si to mnohem víc užívám. A všechny ty ženy, které znám, říkají to stejné, takže je čas na to, abychom přestali s tímto klišé,“ uvedla Theronová v rozhovoru pro Vanity Fair.



Charlize mrzí, že o jejím milovaném Hollywoodu kolují takové klepy. Situace je teď podle ní mnohem příznivější a pokud si nějaká herečka stěžuje, není to tím, že by neměla práci kvůli sexismu, ale stojí za tím něco jiného.

„Vážně nejsem ráda, když slyším lidi takhle mluvit. Filmy jsou jen zrcadlem společnosti, skutečný problém leží tam. Problém pohlaví v Hollywoodu není ničím ve srovnání s tímto problémem ve společnosti,“ myslí si Theronová.

Ona sama je pyšná na to, že tvrdě pracuje a zároveň se stará o své dvě malé adoptované děti - čtyřletého Jacksona a dvouletou August. Navíc děti vychovává sama. Rozhodla se totiž, že dětem nebude motat hlavu zástupem potencionálních tatínků. Domů si přivede jen muže, se kterým to bude myslet opravdu vážně.

„Jsem teď především matka a mou povinností je děti hlavně chránit. Před všemi,“ dodala.