Omdlela jsem z hladu a fotograf mi pochválil postavu, vzpomíná modelka

Charli Howardová byla jednou z mnoha modelek, které se hodiny týdně trápily v posilovně, téměř nejedly a doufaly, že prorazí mezi opravdové hvězdy. Přestože cvičila pět hodin týdně a živila se třeba jenom jablkem denně nebo vatou napuštěnou pomerančovým džusem, nezdála se Howardová agentům stále dost štíhlá.



Nereálné požadavky

Přitom ze své přirozené velikosti 38 zhubla na 34 při výšce 172 centimetrů. Dostávalo se jí nemožných požadavků: třeba aby zhubla za týden 2,5 centimetru v bocích. Modelka poté hladověla, aby na následném focení s francouzským fotografem omdlela. Když ji ovíval rukou, aby se probrala, tak řekl: „Ale vypadáš úžasně,“ vzpomíná Charli Howardová pro britský Guardian.



Ale když jednoho dne v roce 2015 slyšela od svého agenta, že se jim pro nafocení kožených kalhot zdá „mimo formu“, něco se v ní zlomilo. Místo studu za své tělo se rozzlobila. Svůj vztek pak vyventilovala na sociálních sítích:



„Už vás nenechám diktovat mi, co je na mém vzhledu špatně a co mám změnit, abych byla krásná (jako shodit 2,5 centimetru v bocích) a mohla doufat, že vás to donutí najít mi práci. Odmítám se každý den cítit trapně a smutně protože neodpovídám vašim směšným a nedosažitelným standardům krásy. Když nás nutíte shazovat a být menší, návrháři musí dělat oblečení menší a více mladých dívek onemocní. Už toho nechci být součástí. Pokud se moje agentura rozhodne zastupovat mě takovou, jaká jsem, s mým ženským tělem, tak ať se mi ozve,“ napsala tehdy třiadvacetiletá modelka, která se dietami trápila již přes deset let.

V tu chvíli se život Charli Howardové změnil. I nadále pracuje jako modelka, ale nyní již pro agenturu, která nemá nereálné požadavky ohledně její postavy. Od té doby slaví větší pracovní úspěchy než kdy předtím, stala se tváří několika kampaní a objevila se několikrát v magazínu Vogue. Založila také All Woman Project, ve kterém se snaží propagovat ženskou krásu v každém věku, tvaru i barvě a postupně se stala tak trochu paradoxně mluvčí hnutí za pozitivní přístup k tělu. Paradoxní je to zejména proto, že jde o velmi pohlednou bílou ženu, která má vlastně normální hmotnost, ale v módním světě je již v kategorii plus size. To však rozhodně neznamená, že by nevěděla, o čem mluví.

Dlouhý boj s vlastním tělem

Charlie Howardová přitom již kolem osmých narozenin začala řešit svou váhu, v pubertě pak onemocněla poruchou příjmu potravy. Začalo to vyhledáváním dietních rad v časopisech pro ženy, pokračovalo to hecováním se se spolužačkami nebo dívkami na internetových fórech s pro-ana (pro-anorektickou) tematikou a pokračovalo to až ke ztrátě menstruace, neustále krvácejícím dásním a vypadávajícím zubům.



Charlie také napsala knihu o svém dospívání a dosavadní kariéře Misfits, ve které otevírá témata vzhledu, velikosti i toho, jaký vliv může módní průmysl mít na děti.