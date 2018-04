Paříž hlásí kostky, včely, perly i šuškandu. Vrátí se John Galliano?

Druhá polovina pařížského týdne módy a samotné vyvrcholení světového módního maratonu přehlídek již jen potvrdilo nové módní trendy, které nás čekají příští jaro a léto. Těšte se na spoustu, spoustu kostek, objemných šatů a sukní, do kterých to bez důsledné několikaměsíční diety nepůjde, i na návrat do minulosti.