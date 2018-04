Proti levici punkovým rokokem. Chanel představil bizarní vizi předjaří

Designér vzal opulenci královského dvora 18. století a raný punk 70. let, to vše smíchal s hip-hopovou kulturou a vytvořil rozsáhlou kolekci na předjarní sezonu příštího roku.

Lagerfeld opět dokázal, že je mistr ve vytvářejí hybridů. Prvky formálního oblečení královského dvora 18. století přetvořil s pomocí nejmodernějších látek a plastových detailů a dal vzniknout modelům, ve kterých se prolíná opulence dvora krále slunce s hip-hopem a retro punkem.

Takové modely by Coco Chanel osobně nikdy nenavrhla a už vůbec nenabídla svým klientkám. "Císař" Karl má však vlastní vizi a respekt k tradicím mu rozhodně vlastní není. Pokud by slavná královna Marie Antoinetta ožila, nad touto kolekcí by zajásala. Designér se tentokrát zasnil a více než nositelné oblečení představil vlastní, lehce ironickou a hodně bizarní vizi rozverné aristokracie.

Impozantní módní přehlídka v běžně nepřístupné části zahrad ve Versailles navíc ve sledu nejnovějších událostí ve Francii zapůsobila lehce provokativně. Od nového prezidenta Françoise Hollanda a jeho nové vlády se obecně očekává, že zkrotí pověstné francouzské umění žít a užívat si.

Na to Lagerfeld zareagoval nejen samotným stylingem, ale i vlastními výroky. "Nechci, aby si zbytek světa myslel, že je Francie smutná a sklíčená země," řekl módní návrhář, "pak by nikdo přišel a nekoupil si naše produkty."

Zajímavý pohled skýtala nejen samotná kolekce a extravagantní punkovo-rokokový styling, ale také publikum. Mezi pozvanými hosty nechyběly dlouholeté múzy slavného pařížského módního domu Vanessa Paradisová a Ines de la Fressange.

Herečka Tilda Swintonová přišla v doprovodu módního návrháře Haidera Ackermanna, o kterém se otevřeně hovoří jako o následníkovi trůnu. Sám Lagerfeld jej označil za svého ideálního nástupce.

Předjarní kolekce na příští rok rozhodně nepatří mezi ty nejlepší a ani ty nejnositelnější. Ovšem jako oživení stojatých vod a rozptýlení v jinak ponuré náladě, která panuje napříč celých světem, nemohla být lepší.