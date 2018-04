Paříž: Chanel představil nový trend, celebrity sklidily pískot

Úterní maraton přehlídek vysoké krejčoviny zahájila značka Chanel v prostorách majestátního Grand Palais, pár kroků od Champs-Élysées. Karl Lagerfeld překvapivě nebláznil jako v případě nedávno představené cruise kolekce, ale bezpečně sáhl do archivu.

Což se ukazuje jako výborná volba a hlavně sázka na jistotu. Ovšem ani on bezhlavě nekopíruje už tolikrát omílané prvky, ale s genialitou sobě vlastní vytvořil nový styl, tzv. nový vintage. Toto slovní spojení si sice navzájem ostře protiřečí, ale svou logiku má.

Modely jako investice

"Nový vintage je označení pro něco, co vydrží," prohlásil Lagerfeld. "Alespoň v to doufám. Je to stejný přístup, stejný styl, stejné jméno, stejný koncept, ale zároveň něco pro naši dobu."

Návrhář tak zahrál na rozum a city bohatých zákaznic, vytvořil pro ně šaty a kostýmy, které nejen skvěle vypadají a budou vypadat i za pár let, ale také představují výbornou investici. Zatímco jiní kupují drahá plátna zvučných jmen, v Paříži si momentálně dávají dostaveníčko sběratelky umění z nití, vlny a kožešin.

V kontrastu s bombastickou okázalostí přehlídky Dior (o přehlídce čtěte zde) tato více přitahovala pozornost na samotné přehlídkové molo než na opulentní výzdobu. Císař Karl, jak se také kreativnímu řediteli Chanel přezdívá, byl evidentně velmi sebejistý a nepotřeboval se schovávat ani za miliony živých květin, ani za zástupy celebrit. I když známé tváře v první řadě samozřejmě byly, ale bylo jich o poznání méně než u konkurence.

A bylo se na co dívat. Hned originální Chanel kostým přestavuje vrchol elegance a vkusu, což teprve jeho ručně vyráběná varianta. Komplety saka a sukně z podzimní haute couture kolekce si vyžádaly neuvěřitelných 3 000 hodin a bezesporu se mohou počítat mezi absolutní vrcholy dokonalosti, jaké lze v módě a oblékání dosáhnout.

Na rozdíl od předchozích sezon tentokrát Lagerfeld uvolňuje celkovou siluetu a dává tělu větší prostor a pohodlí. Denní barevná paleta se drží praktických a slušivých odstínů šedé a decentní růžové a samozřejmě nemůže chybět ikonická čerň a béžová.

Celebrity slyšely pískot

Na odstíny bílé, béžové a černé vsadil také Stephane Rolland, který představil dechberoucí kolekci haute couture pod svým jménem. Nechal se zlákat vlnou nostalgie a opět si šel svou vlastní cestou.

V dusném prostředí galerie na náměstí Trocadero představil několika stovkám elitních klientů a odborné veřejnosti ze všech koutů světa svůj typický a nezaměnitelný styl poukazující na silnou osobnost ženy, která jeho oblečení nosí.

Rolland se proslavil dlouhou siluetou, která opticky tvaruje ženské tělo do naprosté dokonalosti. Ani tentokrát nechyběla jeho typická oblá ramena a ultra úzké sukně, od lýtek dolů výrazně nabírané.

Drama této přehlídky se netýkalo pouze hudby a výrazných, velmi odvážných střihů, ale také části hostů. Hodinové zpozdění je dost i na Paříž, o to více, když za ním stojí americký pár. Hvězda reality show Kim Kardashianová v doprovodu rappera Kanye Westa si za pozdní příchod vysloužila hlasitý pískot. Na její obranu nutno dodat, že i některé modelky přiběhly na show na poslední chvíli.

Jak Karl Lagerfeld správně po přehlídce Chanel trefně vystihl: "Haute couture je světem pro privilegované." Pouze necelé dvě stovky žen z celého světa se mohou pochlubit kouskem haute couture ve svém šatníku, Francie si úzkostlivě tento jedinečný poklad a druh umění chrání a dbá na dodržování pravidel včetně přísných kritérií na samotnou klientelu. Nestačí mít jen spoustu peněz, neobejdete se bez správných kontaktů a vkusu.