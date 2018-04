Lesbičky a děti jsou v módě. Lagerfeld ukazuje ramena, modelky prsa

Karl Lagerfeld opět strhl na svou kolekci haute couture pro Chanel veškerou pozornost. O pořádný rozruch se postaral zejména závěrečnou scénou velkolepé přehlídky. Ta patřila místo jedné nevěstě dvěma identicky oblečeným modelkám, které si navíc přivedly roztomilého chlapečka. Módní vizionář dal jasnou podporu francouzskému zákonu o homosexuálních sňatcích, který rozvášnil již tak rozbouřené veřejné mínění.

Sám se přiznal, že celé debatě kolem zákona nerozumí, neboť stát a církev jsou v zemi galského kohouta od roku 1904 oddělené instituce. Návrhář, který nikdy nevynechá jedinou příležitost ke kontroverzi, zároveň dodal, že není zase tolik nadšený, že homosexuální páry mohou adoptovat děti. Dítě ale svým lesbickým nevěstám stejně dal.

Stejně jako Dior (více čtete zde ) i přehlídka Chanel byla zasazena pro přírodní scenérie. Lagerfeld již ale nebyl tak uhlazený a upravený jako Simons. Do obřího paláce nechal přivézt spoustu živých stromů, aby vytvořil autenticky tajuplnou atmosféru lesa.

V haute couture kolekci pro letošní jaro a léto se Lagerfeld koncentroval především na siluetu ramen, na tuto část ženského těla tentokrát kladl největší důraz. Hraje si s jejich tvarem, zdůrazňuje je nejrůznějšími způsoby.

Opět nechybí nesmrtelný Chanel kostým a variace na tento ikonický kousek dámského oblečení. Neméně výrazné jsou večerní šaty se všemi obdivuhodnými detaily. Celková atmosféra vychází z německého romantismu 19. století, zejména pak z Schillerovy Marie Stuartovny. Nebyl by to Lagerfeld, aby i naprostou klasiku nepřevedl do žhavé současnosti.

Alexis Mabille

Romantické téma stejně jako kalhoty si pro couture kolekce návrháři obecně oblíbili. Dalším příkladem jsou i zdobné modely od Alexise Mabilla, který by přijal do nejelitnějšího klubu módních značek. Spolu se souhlasem označovat svou tvorbu za haute couture se designér zaměřil za její základ. "V minulosti jsem se zaměřoval na strukturu, zde se koncentruji na řemeslnou zručnost," řekl.

Mabille ukázal romantickou, elegantní, ženskou a zároveň velmi intimní kolekci pro slavnostní příležitosti. Nadýchané večerní róby vytvořily, stejně jako kalhoty s romantickými halenkami, oku lahodící celek. Lechtivou atmosféru dodaly transparentní vršky, které nikterak nezakrývaly vnady modelek. Ovšem bez toho, aby celkový dojem působil vulgárně.

Julien Fournié

Návrhář Julien Fournié zahrál na notu svých vrstevníků, když za zvuků slavného hitu Personal Jesus od Depeche Mode představil svou další haute couture kolekci. Energický Francouz nepatří mezi ty tvůrce, jejichž díla lze přehlédnout. Zároveň ale netíhne k nenositelnému uměleckého ztvárnění oděvu. Nebojíte-li se vyčnívat z davu a máte v sobě duši rebelky, jeho modely vás přinejmenším zaujmou.

Na dotaz, jak by třemi slovy charakterizoval svou nejnovější kolekci, Fournié odpověděl: Futurismus, elegance a Japonsko. Z materiálů použil kožešinu i hedvábnou organzu, kterou nechal vyšít v proslulých ateliérech Lesage.

Přehlídku oživila modelka ve vysokém stupni těhotenství. Ta se prošla po přehlídkové mole bosa, aby nemusela balancovat na nebezpečně vysokých tenkých podpatcích jako ostatní dívky. Ke cti je jim fakt, že ani jedna z nich nespadla.

Eric Tibusch

Ne všichni návrháři, kteří se v těchto dnech prezentují, patří do elitní společnosti s právem označovat svá díla za haute couture. Přesto stojí za pozornost. Jedním takovým je Eric Tibusch, odchovanec mistra Jean Paul Gaultiera.

Jeho jarní couture kolekce pěje ódu na lásku, vášeň, ženskost a jde skutečně až na kůži. Doslova. Barevnou paletu ponechal Tibusch v pleťových odstínech, které díky růžovému a broskvovému nádechu více než lichotí. Hedvábný žoržet, samet a bavlněný popelín zdobí náročnými výšivkami a často používá transparentní křišťály ve tvaru kapek a krápníků.

Tibuschovy šaty, halenky i šortky nechávají vyniknout ženským přednostem a zdůrazňují je na maximální možnou míru. Pánové v publiku se tentokrát skutečně nenudili a pozorně sledovali vnadné modelky v často průsvitných kreacích, nad kterými se místy tajil dech zase dámám.