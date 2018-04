Cestou k rovnováze je pohyb

II. Jeden z principů rovnováhy je aerobní pohybová aktivita



V minulém díle jste se dozvěděli jak je důležité dosáhnout aktivního zdraví, které je však podmíněno existencí tří základních lidských potřeb. První z nich je aerobní pohybová aktivita.



Aerobní aktivita je vytrvalostní cyklicky opakovaná, nepřerušovaná činnost trvající nejméně 15 min., která umožňuje organismu posílit srdečně - cévní, tedy kardiovaskulární systém, uvolnit ho a zbavit ho stresu a koneckonců i odbourat nějaké to kilečko nadváhy. Příkladem této činnosti je rychlá chůze, běh, jízda na kole, plavání apod. Za nepříznivého počasí se můžeme odebrat do posilovny, kde si lze "zaběhat" nebo se "projít" na běžeckém páse nebo si zajezdit na rotopedu.



Jaký je rozdíl mezi aerobní a anaerobní pohybovou aktivitou? Anaerobní aktivita je naopak taková intenzivní činnost, při které tělo potřebuje více kyslíku než jsme mu schopni dodat dýcháním. Organismus pracuje na kyslíkový dluh, a proto tuto činnost vydržíme pouze krátkou dobu a ztrácíme dech. Příkladem této aktivity jsou krátké sprinterské tratě nebo jakákoliv činnost, se kterou musíte po určité chvíli přestat, protože prostě nemůžete. Z toho všeho je patrné, že tahle pohybová aktivita je pro organismus stresující a chceme-li se zabývat principy aktivního zdraví, bude lépe věnovat se aktivitě aerobní.



Domníváte se, že by jste si nevybrali ani jednu z těchto aktivit a nepomohli tak svému tělu k lepší pohodě a zdraví?