Čeština nejen k maturitě: Děvčata, kde jste byla, nebo kde jste byly?

Týká se to například věty: Děvčata, kde jste byla? nebo snad: Děvčata, kde jste byly?

Obě varianty jsou správně, přesně tak, jak to tvrdí dvacet let staré vydání pravidel. Ale nová příručka, kterou před několika dny vydala Academie, jednoznačně upřednostňuje variantu první, tedy: Děvčata, kde jste byla? Až za pár let vyjde další vydání pravidel, druhou variantu už v nich nejspíše vůbec nenajdete.

Podle Markéty Pravdové z Ústavu pro jazyk český se rovněž počítá s tím, že z pravidel - další by měla vyjít zhruba za deset let - zmizí staré verze slov typu gymnasium nebo museum a správná bude už jen varianta gymnázium, muzeum.

"Zatím jsou považovány i varianty první za správné, ale jsou to slova příznaková, v běžném textu by se v této podobě už používat neměla, což v příručce vysvětlujeme," říká spoluautorka publikace, proč se s nimi do budoucna nepočítá vůbec.

Anebo: uměli byste bez zaváhání oslovit pana Langra? Váháte-li mezi variantami Langere a Langře, případně zkoušíte variantu pane Langr, tak vězte, že jen ty první dvě jsou správně.

Pokud si nevíte rady třeba s psaním některých nových slov, s nimiž se v dřívějších pravidlech počítat nemohlo - týká se to třeba slov googlovat nebo vygooglovat, jediná správná je verze s anglickou podobou a do češtiny se převést spisovně nedá.