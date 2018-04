Čeští vědci vyvinuli nový lék proti rakovině

Cílem testování na několika tisících pacientech je zjistit vedlejší účinky léku, který by se mohl začít prodávat zhruba do šesti let.

Na vývoji mimořádně účinné látky proti rakovině lymfatických uzlin spolupracovaly tři české týmy. Vedli je Antonín Holý a Ivan Votruba z Ústavu organické chemie a biochemie a Berta Otová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Holého tým už získal světové uznání za léky na virové nemoci a AIDS.

Nový lék je ojedinělý v tom, že působí pouze na buňky zasažené rakovinou a neničí zdravou tkáň. Léčba pak není tak drastická jako třeba chemoterapie, která zničí celý imunitní systém.

Zbývá vyluštit tajenku, proč je lék tak účinný

"Proč naše látka působí jen na nemocné buňky a zdravé nechává na pokoji, bohužel zatím nevíme," říká ředitel Ústavu organické chemie Zdeněk Havlas. Až vědci rozluští tuto tajenku, dokáží prý říci: Umíme léčit rakovinu.

Rozpoznají totiž, jaké typy léků mohou proniknout do různých variant nádorů. "Teprve potom budeme moci hovořit o skutečném průlomu v léčbě rakoviny," doufá Havlas.

Látku GS9219 představila americká firma Gilead na konferenci Americké společnosti pro výzkum rakoviny. Až do včerejška podléhaly informace embargu. "Gilead se na výzkumu podílí, proto mohu o objevu hovořit až dnes," vysvětlil Havlas.

"Je to něco zcela mimořádného a neváhám říct, že i úžasného," uznává ředitelka Mikrobiologického ústavu Blanka Říhová, jejíž vědecké týmy testují rovněž některé nadějné látky proti rakovině.

Zatím je jisté, že nový preparát působí na rakovinu lymfatických uzlin, která tvoří čtvrtinu nádorových onemocnění. Lék působí na nádory v břiše, v hrudníku, brzlíku či slezině.