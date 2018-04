Čeští středoškoláci převálcovali svět v odborných zkouškách

Talentované středoškoláky ke zkouškám připravují internetové kurzy CTYOnline, informovala organizátorka tohoto programu v Česku Jeanne Bočková.

Letos se ke zkouškám přihlásilo 46 českých a sedm slovenských studentů. Na pětibodové stupnici s nejlepší známkou 5 dosáhli průměru 4,0, přičemž světový průměr je 2,89. „Potvrdili, že patří svými znalostmi k nejlepším studentům na světě a získali mezinárodně platný certifikát o svých studijních schopnostech, klíčový v přijímacích řízeních na špičkové světové univerzity,“ uvedla Bočková. Pouze čtyři studenti získali horší hodnocení než 3.

Nejvíce studentů si vybralo zkoušky z biologie, kterou skládalo dvanáct z nich. Dalšími více zastoupenými obory byla matematika, počítačové vědy, mikroekonomie nebo fyzika.

Nejlépe si vedlo gymnázium PORG

Nejlepšího hodnocení dosáhli studenti soukromých gymnázií PORG. Z tuzemských středních škol s vyšší účastí u těchto zkoušek získali průměrnou známku alespoň 4 také žáci Gymnázia Nad Alejí v Praze a dalšího pražského gymnázia Jana Keplera, což jsou státní školy.

Kurzy CTYOnline, nad jejichž budoucností v Česku se na přelomu roku vznášel otazník, nakonec v tuzemsku pokračují. Do 11. září je možné se do nich registrovat pro nadcházející školní rok. Česko-americká nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) znovu poskytne Čechům stipendia na tyto kurzy. Českým účastníkům programu uhradí 30 až 50 procent kurzovného, které se pohybuje kolem 30 000 korun. Sociálně slabí mohou mít kurzy zdarma.

Kurzy vyžadují zhruba šest až deset hodin studia týdně. Žák spolupracuje s instruktorem, který poskytuje rady, zpětnou vazbu a hodnocení.