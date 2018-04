Čeští pěstouni? Hrdinové na plný úvazek za 130 procent životního minima

Od státu budete na dítě dostávat příspěvek. S ním budete také konzultovat všechny zásadní změny týkající se dítěte.

Pokaždé, když jsme o pěstounských rodinách psali, objevily se v diskuzi také spekulace o tom, že si pěstouni berou děti hlavně proto, aby přišli k penězům. V poslední době se na světlo opravdu dostaly ojedinělé případy zneužívání pěstounské péče. (více čtěte zde)

Většina pěstounů jsou však poctiví lidé a za svou obětavost si nezaslouží sdílet stejný pytel s podvodníky. Jejich měsíční příjem za dítě v pěstounské péči dělá asi 130 procent životního minima. Za čtyřiadvacetihodinovou péči o často problémové dítě, psychicky zatížené vším tím, co bez lásky rodiny až dosud prožilo, je to spíš almužna. Rozhodně není co závidět.

inspirace z Británie Evropský sociální fond a Nadace Terezy Maxové dětem podporují dvouletý kurz vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče a práce s ohroženou rodinou. Po absolvování 19. specializovaných modulů ucelené výuky mohou zájemci pracovat se stávajícími pěstouny a také školit budoucí.

"Jestli má někdo pocit, že jde o snadný výdělek? Já ho přesvědčovat nebudu, ať si to zkusí," řekla nám před časem pěstounská maminka Markéta Langerová, která si s manželem vzala do péče osmiletou tělesně postiženou vozíčkářku Terezku. (více zde).

Potíž je v tom, že pěstounská péče nemá v Česku přesná pravidla. "Platí, že co kraj, to jiný mrav," potvrzuje Halina Himmelová, předsedkyně občanského sdružení Člověk hledá člověka.

"V Anglii například fungují společně biologičtí rodiče se sociálními pracovníky, pěstouny, psychology i lékaři, kteří se scházejí na rodinných konferencích, kdykoliv je to potřeba. Vědí o sobě, dokáží dítěti vysvětlit situaci. Pěstoun má po ruce odborníky, na něž se může obrátit pokaždé, má-li dítě problémy ať už zdravotní, psychické či při socializaci v novém prostředí," říká.

Právě praxe Velké Británie je nyní pro Ministerstvo práce a sociálních věcí velkou inspirací. "Od zavedení jasných pravidel si všichni slibují alespoň snížení skandálních případů na minimum," prozrazuje Himmelová, které jsme se zeptali na to, co by nás čekalo, pokud bychom se chtěli stát stát pěstouny.





Jak se stát pěstounem:

1. Nejčastěji se pěstounem stává jeden člověk, ale mohou to být i manželé. Věk pěstounů není omezen. Případně může o pěstounství zažádat i nějaké zařízení (například SOS Vesničky, více čtěte o pěstounce Haně Dvořákové zde).



2. Obrátíte se na příslušnou obec (nebo krajský úřad) s rozšířenou působností na odbor sociální péče, který je pověřen k výkonu sociálních práv dítěte.



3. Zařadí vás do registru, absolvujete vstupní pohovor a vyplníte celou řadu dokumentů, včetně finančního rozkladu vaší domácnosti. Nemusíte mít ale svůj byt, dokonce ani práci. Jedinou podmínkou je, že nesmíte být dlužníkem. V této fázi se také vylučuje podvod za účelem obohacování se.

4. Podstoupíte psychologické vyšetření a získáte doklad o způsobilosti pěstouna.

co je ještě dobré vědět * Osvojitel není rodič a nemůže se jako rodič chovat. Pokud půjde s dítětem například do sauny, musí brát ohledy na to, že dítě má za sebou často špatné zkušenosti z dřívějších let. * Nejvíc pěstounských rodin je v Moravsko-Slezském kraji, nejméně na Vysočině. Ročně přibude v Česku asi 700 nových pěstounských rodin. * Důležitá rozhodnutí ohledně dítěte musí pěstoun konzultovat s příslušnými sociálními pracovníky: jde například o vážné zdravotní zákroky, ale také o výběr školy apod.

5. Odbor sociální péče vás pozve na školení. Příprava pěstounů musí trvat minimálně 48 hodin a často si na ni stát najímá neziskovou organizace, která pěstouny školí. Tady může nastat zdržení, protože školitelé často čekají "až se jim kurz naplní", což může trvat i několik měsíců.



6. Stát upřednostňuje příbuzenskou péči.



7. Obvykle vám stát sám nabídne dítě vhodné do pěstounské péče. Bývá to dítě z některého ústavu z vašeho regionu a nemusí být v tomto případě ani právně volné. Většinou nejde o novorozence ani kojence, ale už o starší děti v předškolním či mladším školním věku.



8. Stává se, že si pěstoun vyhlídne dítě sám, třeba přes internetové stránky Fondu ohrožených dětí (např. Horeličanovi). Přesto o jeho svěření do péče rozhoduje v první řadě biologický rodič dítěte (není-li zbaven rodičovských práv) a sociální pracovníci v místě vašeho bydliště.



9. Na základě žádosti sociálního odboru (případně pěstounů samotných) rozhodne nakonec o pěstounské péči soud.



10. Osvojitelé jsou povinni pustit sociální pracovnici kdykoliv do bytu na kontrolu. Ze zákona přichází k rodině každé tři měsíce. Alespoň zpočátku by však bylo vhodné, aby chodila častěji.