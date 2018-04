Čeští odborníci: Bod G existuje, ale většina žen ho nemá

Minianketa – ženy a bod G Lenka N. (34): "Mám dojem, že objevení bodu G jsem byla párkrát blízko - při sexu zezadu. Měla jsem zvláštní pocit, trochu jako kdyby se mi chtělo na malou, ale bylo to příjemné. Bohužel se to nijak nestupňovalo… Takže vlastně nevím." Soňa R. (41): "Měla jsem poměrně hodně sexuálních partnerů a každý z nich pro mě znamenal naději, že už konečně zažiju, jaké je mít vaginální orgasmus. Nikdy se to nepovedlo. Už jsem se smířila s tím, že orgasmus mi zajistí jedině klitoris. Ale i to je fajn. A mimochodem, v den mých čtyřicátých narozenin jsem si řekla, že jsem dost stará na to, abych vaginální orgasmus předstírala." Zlata Z. (29): "Nějaký bod G mě vůbec netrápí. Sex mám ráda, a to i tehdy, když při něm žádný orgasmus nezažiju. Je super pocit vůbec to dělat a mít partnera tak maximálně blízko. A cítím uspokojení, když on vyvrcholí. Přiznám se, že nejlepší orgasmus je stejně ten, ke kterému se přivedu já sama. Vím prostě absolutně přesně, jak na to."